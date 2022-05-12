https://ria.ru/20220512/remont-1788121227.html
Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии
Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии - РИА Новости, 12.05.2022
Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о старте работ по капитальному ремонту в больницах республики, всего в этом году отремонтируют более 20 медицинских... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:27
2022-05-12T14:27
2022-05-12T14:27
удмуртская республика
общество
здоровье - общество
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 12 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о старте работ по капитальному ремонту в больницах республики, всего в этом году отремонтируют более 20 медицинских учреждений.В пресс-службе руководителя региона сообщают, что в 2022 году на ремонт больниц республики из федерального и регионального бюджетов, в том числе по нацпроекту "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено порядка 500 миллионов рублей.Глава Удмуртии на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что строители уже зашли в детское инфекционное отделение ижевской городской больницы №3. "Ежегодно здесь лечение проходят около 1,5 тысячи детей. На время работ отделение переедет во взрослый стационар с собственной входной группой", - пояснил он."В двухэтажном здании на улице Нагорной предстоит за три месяца привести в порядок системы отопления и водоснабжения, канализацию, заменить окна и двери, отремонтировать кровлю, вентиляцию, провести отделочные работы. Для безопасности юных пациентов обновят пожарную сигнализацию. Финальным штрихом станет благоустройство территории", - написал в соцсети глава Удмуртии.По его словам, стартовал ремонт и в Республиканской клинической инфекционной больнице. Здесь в детском инфекционном корпусе заменят полы, двери, окна в боксах, отремонтируют стены, а также оборудуют резервную реанимацию.В пресс-службе сообщают, что всего в 2022 году капитальные ремонты пройдут в более чем 20 больницах Удмуртии.
https://ria.ru/20220421/kapremont-1784666842.html
https://ria.ru/20220420/remont-1784422124.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии
Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии
УФА, 12 мая – РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил
о старте работ по капитальному ремонту в больницах республики, всего в этом году отремонтируют более 20 медицинских учреждений.
В пресс-службе руководителя региона сообщают, что в 2022 году на ремонт больниц республики из федерального и регионального бюджетов, в том числе по нацпроекту "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным
, выделено порядка 500 миллионов рублей.
"Работы пройдут в отделениях городской больницы №3 Ижевска, Республиканской клинической инфекционной больнице, Граховской, Кизнерской, Якшур-Бодьинской районных больницах. Продолжится ремонт в Глазовской межрайонной больнице. В ряде медучреждений будут отремонтированы помещения под размещение тяжелого оборудования", - цитирует пресс-служба слова Бречалова.
Глава Удмуртии на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что строители уже зашли в детское инфекционное отделение ижевской городской больницы №3. "Ежегодно здесь лечение проходят около 1,5 тысячи детей. На время работ отделение переедет во взрослый стационар с собственной входной группой", - пояснил он.
"В двухэтажном здании на улице Нагорной предстоит за три месяца привести в порядок системы отопления и водоснабжения, канализацию, заменить окна и двери, отремонтировать кровлю, вентиляцию, провести отделочные работы. Для безопасности юных пациентов обновят пожарную сигнализацию. Финальным штрихом станет благоустройство территории", - написал в соцсети глава Удмуртии.
По его словам, стартовал ремонт и в Республиканской клинической инфекционной больнице. Здесь в детском инфекционном корпусе заменят полы, двери, окна в боксах, отремонтируют стены, а также оборудуют резервную реанимацию.
В пресс-службе сообщают, что всего в 2022 году капитальные ремонты пройдут в более чем 20 больницах Удмуртии.