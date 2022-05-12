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Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии - РИА Новости, 12.05.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220512/remont-1788121227.html
Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии
Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии - РИА Новости, 12.05.2022
Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о старте работ по капитальному ремонту в больницах республики, всего в этом году отремонтируют более 20 медицинских... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:27
2022-05-12T14:27
удмуртская республика
общество
здоровье - общество
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 12 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о старте работ по капитальному ремонту в больницах республики, всего в этом году отремонтируют более 20 медицинских учреждений.В пресс-службе руководителя региона сообщают, что в 2022 году на ремонт больниц республики из федерального и регионального бюджетов, в том числе по нацпроекту "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено порядка 500 миллионов рублей.Глава Удмуртии на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что строители уже зашли в детское инфекционное отделение ижевской городской больницы №3. "Ежегодно здесь лечение проходят около 1,5 тысячи детей. На время работ отделение переедет во взрослый стационар с собственной входной группой", - пояснил он."В двухэтажном здании на улице Нагорной предстоит за три месяца привести в порядок системы отопления и водоснабжения, канализацию, заменить окна и двери, отремонтировать кровлю, вентиляцию, провести отделочные работы. Для безопасности юных пациентов обновят пожарную сигнализацию. Финальным штрихом станет благоустройство территории", - написал в соцсети глава Удмуртии.По его словам, стартовал ремонт и в Республиканской клинической инфекционной больнице. Здесь в детском инфекционном корпусе заменят полы, двери, окна в боксах, отремонтируют стены, а также оборудуют резервную реанимацию.В пресс-службе сообщают, что всего в 2022 году капитальные ремонты пройдут в более чем 20 больницах Удмуртии.
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общество, здоровье - общество, россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
14:27 12.05.2022
 
Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии

Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 12 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о старте работ по капитальному ремонту в больницах республики, всего в этом году отремонтируют более 20 медицинских учреждений.
В пресс-службе руководителя региона сообщают, что в 2022 году на ремонт больниц республики из федерального и регионального бюджетов, в том числе по нацпроекту "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено порядка 500 миллионов рублей.
"Работы пройдут в отделениях городской больницы №3 Ижевска, Республиканской клинической инфекционной больнице, Граховской, Кизнерской, Якшур-Бодьинской районных больницах. Продолжится ремонт в Глазовской межрайонной больнице. В ряде медучреждений будут отремонтированы помещения под размещение тяжелого оборудования", - цитирует пресс-служба слова Бречалова.
Глава Удмуртии на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что строители уже зашли в детское инфекционное отделение ижевской городской больницы №3. "Ежегодно здесь лечение проходят около 1,5 тысячи детей. На время работ отделение переедет во взрослый стационар с собственной входной группой", - пояснил он.
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По его словам, стартовал ремонт и в Республиканской клинической инфекционной больнице. Здесь в детском инфекционном корпусе заменят полы, двери, окна в боксах, отремонтируют стены, а также оборудуют резервную реанимацию.
В пресс-службе сообщают, что всего в 2022 году капитальные ремонты пройдут в более чем 20 больницах Удмуртии.
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