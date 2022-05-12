https://ria.ru/20220512/remont-1788121227.html

Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии

Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии - РИА Новости, 12.05.2022

Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о старте работ по капитальному ремонту в больницах республики, всего в этом году отремонтируют более 20 медицинских... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:27

2022-05-12T14:27

2022-05-12T14:27

удмуртская республика

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россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 12 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о старте работ по капитальному ремонту в больницах республики, всего в этом году отремонтируют более 20 медицинских учреждений.В пресс-службе руководителя региона сообщают, что в 2022 году на ремонт больниц республики из федерального и регионального бюджетов, в том числе по нацпроекту "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено порядка 500 миллионов рублей.Глава Удмуртии на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что строители уже зашли в детское инфекционное отделение ижевской городской больницы №3. "Ежегодно здесь лечение проходят около 1,5 тысячи детей. На время работ отделение переедет во взрослый стационар с собственной входной группой", - пояснил он."В двухэтажном здании на улице Нагорной предстоит за три месяца привести в порядок системы отопления и водоснабжения, канализацию, заменить окна и двери, отремонтировать кровлю, вентиляцию, провести отделочные работы. Для безопасности юных пациентов обновят пожарную сигнализацию. Финальным штрихом станет благоустройство территории", - написал в соцсети глава Удмуртии.По его словам, стартовал ремонт и в Республиканской клинической инфекционной больнице. Здесь в детском инфекционном корпусе заменят полы, двери, окна в боксах, отремонтируют стены, а также оборудуют резервную реанимацию.В пресс-службе сообщают, что всего в 2022 году капитальные ремонты пройдут в более чем 20 больницах Удмуртии.

https://ria.ru/20220421/kapremont-1784666842.html

https://ria.ru/20220420/remont-1784422124.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)