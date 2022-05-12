https://ria.ru/20220512/regiony-1788038903.html
Депутат Госдумы призвал регионы Украины идти по пути Крыма
Депутат Госдумы призвал регионы Украины идти по пути Крыма - РИА Новости, 12.05.2022
Депутат Госдумы призвал регионы Украины идти по пути Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал регионы Украины следовать примеру Крыма в вопросе присоединения к России. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:06
2022-05-12T08:06
2022-05-12T10:50
в мире
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оон
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госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал регионы Украины следовать примеру Крыма в вопросе присоединения к России."После того как жители освобожденных территорий поймут, что украинские нацисты уже никогда не вернутся и страх перед ними исчезнет, можно принять решение о проведении референдума. Регионам стоит встать на путь вступления в состав Российской Федерации по примеру Крыма, который проложил дорогу для всех, кто стремится путем плебисцита решить свои вопросы", — сказал он РИА Новости.Парламентарий отметил, что референдум в Крыму проводился в рамках внутреннего и международного законодательства. "Уверен, что такие же референдумы со временем пройдут и в освобожденных от националистов регионах, и выбор людей будет очевиден, он будет неразрывно связан с желанием жить в составе России", — заключил Шеремет.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить Херсонщину в состав России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что жители области должны сами решить этот вопрос, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
https://ria.ru/20220512/integratsiya-1788027381.html
https://ria.ru/20220511/kherson-1787978721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, херсонская область , оон, единая россия, госдума рф, михаил шеремет, республика крым, андрей турчак, владимир путин, дмитрий песков
08:06 12.05.2022 (обновлено: 10:50 12.05.2022)
Депутат Госдумы призвал регионы Украины идти по пути Крыма
Шеремет призвал регионы Украины встать на путь вступления в состав России по примеру Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал регионы Украины следовать примеру Крыма в вопросе присоединения к России.
"После того как жители освобожденных территорий поймут, что украинские нацисты уже никогда не вернутся и страх перед ними исчезнет, можно принять решение о проведении референдума. Регионам стоит встать на путь вступления в состав Российской Федерации по примеру Крыма, который проложил дорогу для всех, кто стремится путем плебисцита решить свои вопросы", — сказал он РИА Новости.
Парламентарий отметил, что референдум в Крыму проводился в рамках внутреннего и международного законодательства.
"Уверен, что такие же референдумы со временем пройдут и в освобожденных от националистов регионах, и выбор людей будет очевиден, он будет неразрывно связан с желанием жить в составе России", — заключил Шеремет.
Российские военные взяли Херсонскую область
под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к Владимиру Путину
с просьбой включить Херсонщину в состав России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что жители области должны сами решить этот вопрос, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.