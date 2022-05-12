https://ria.ru/20220512/regiony-1788038903.html

Депутат Госдумы призвал регионы Украины идти по пути Крыма

Депутат Госдумы призвал регионы Украины идти по пути Крыма - РИА Новости, 12.05.2022

Депутат Госдумы призвал регионы Украины идти по пути Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал регионы Украины следовать примеру Крыма в вопросе присоединения к России. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:06

2022-05-12T08:06

2022-05-12T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал регионы Украины следовать примеру Крыма в вопросе присоединения к России."После того как жители освобожденных территорий поймут, что украинские нацисты уже никогда не вернутся и страх перед ними исчезнет, можно принять решение о проведении референдума. Регионам стоит встать на путь вступления в состав Российской Федерации по примеру Крыма, который проложил дорогу для всех, кто стремится путем плебисцита решить свои вопросы", — сказал он РИА Новости.Парламентарий отметил, что референдум в Крыму проводился в рамках внутреннего и международного законодательства. "Уверен, что такие же референдумы со временем пройдут и в освобожденных от националистов регионах, и выбор людей будет очевиден, он будет неразрывно связан с желанием жить в составе России", — заключил Шеремет.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить Херсонщину в состав России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что жители области должны сами решить этот вопрос, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

https://ria.ru/20220512/integratsiya-1788027381.html

https://ria.ru/20220511/kherson-1787978721.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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