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В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки - РИА Новости, 12.05.2022
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В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки
В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки - РИА Новости, 12.05.2022
В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки
Одиннадцатилетний мальчик пошел без разрешения взрослых на рыбалку и утонул в реке в Дальнегорске Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T07:20
2022-05-12T07:20
происшествия
дальнегорск
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пошел без разрешения взрослых на рыбалку и утонул в реке в Дальнегорске Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.Предварительно установлено, что 10 мая мальчик без разрешения родителей самостоятельно пошел рыбачить на реку Рудная в Дальнегорске и утонул.Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В СУ СК РИА Новости уточнили, что тело ребенка у берега нашли прохожие.
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происшествия, дальнегорск, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, россия
07:20 12.05.2022
 
В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки

СК: в Дальнегорске в Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пошел без разрешения взрослых на рыбалку и утонул в реке в Дальнегорске Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика, смерть которого наступила в результате утопления во время рыбалки. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 10 мая мальчик без разрешения родителей самостоятельно пошел рыбачить на реку Рудная в Дальнегорске и утонул.
Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В СУ СК РИА Новости уточнили, что тело ребенка у берега нашли прохожие.
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
07:18
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ПроисшествияДальнегорскСледственный комитет России (СК РФ)ВладивостокРоссия
 
 
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