https://ria.ru/20220512/rebenok-1788035292.html

В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки

В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки - РИА Новости, 12.05.2022

В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки

Одиннадцатилетний мальчик пошел без разрешения взрослых на рыбалку и утонул в реке в Дальнегорске Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T07:20

2022-05-12T07:20

2022-05-12T07:20

происшествия

дальнегорск

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пошел без разрешения взрослых на рыбалку и утонул в реке в Дальнегорске Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.Предварительно установлено, что 10 мая мальчик без разрешения родителей самостоятельно пошел рыбачить на реку Рудная в Дальнегорске и утонул.Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В СУ СК РИА Новости уточнили, что тело ребенка у берега нашли прохожие.

https://ria.ru/20220512/podrostok-1788035166.html

дальнегорск

владивосток

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происшествия, дальнегорск, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, россия