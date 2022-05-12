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В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки
В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки - РИА Новости, 12.05.2022
В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки
Одиннадцатилетний мальчик пошел без разрешения взрослых на рыбалку и утонул в реке в Дальнегорске Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T07:20
2022-05-12T07:20
2022-05-12T07:20
происшествия
дальнегорск
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пошел без разрешения взрослых на рыбалку и утонул в реке в Дальнегорске Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.Предварительно установлено, что 10 мая мальчик без разрешения родителей самостоятельно пошел рыбачить на реку Рудная в Дальнегорске и утонул.Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В СУ СК РИА Новости уточнили, что тело ребенка у берега нашли прохожие.
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происшествия, дальнегорск, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, россия
В Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки
СК: в Дальнегорске в Приморском крае ребенок утонул в реке во время рыбалки