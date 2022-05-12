15:14 12.05.2022 (обновлено: 15:22 12.05.2022)
Запущенные КНДР ракеты пролетели 360 километров, заявили в Сеуле
Южнокорейские военные: дальность полета ракет КНДР составила 360 километров
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 12 мая – РИА Новости. Ракеты КНДР пролетели примерно 360 километров при наибольшей высоте полета в 90 километров и скорости в пять махов, сообщили южнокорейские военные.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в четверг вечером произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в направлении Восточного моря.
"Зафиксировано, что дальность полета баллистических ракет примерно 360 километров, наибольшая высота полета около 90 километров, скорость примерно пять махов, дополнительные детали анализируются разведывательными службами Южной Кореи и США", - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Южнокорейская армия в тесном сотрудничестве с США сохраняет готовность и усиливает наблюдение за КНДР.
Это уже 16-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР 7 мая пустила баллистическую ракету малой дальности, предположительно ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.