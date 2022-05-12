https://ria.ru/20220512/rakety-1788136838.html

Запущенные КНДР ракеты пролетели 360 километров, заявили в Сеуле

Запущенные КНДР ракеты пролетели 360 километров, заявили в Сеуле - РИА Новости, 12.05.2022

Запущенные КНДР ракеты пролетели 360 километров, заявили в Сеуле

Ракеты КНДР пролетели примерно 360 километров при наибольшей высоте полета в 90 километров и скорости в пять махов, сообщили южнокорейские военные. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:14

2022-05-12T15:14

2022-05-12T15:22

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

корейский полуостров

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СЕУЛ, 12 мая – РИА Новости. Ракеты КНДР пролетели примерно 360 километров при наибольшей высоте полета в 90 километров и скорости в пять махов, сообщили южнокорейские военные.Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в четверг вечером произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в направлении Восточного моря."Зафиксировано, что дальность полета баллистических ракет примерно 360 километров, наибольшая высота полета около 90 километров, скорость примерно пять махов, дополнительные детали анализируются разведывательными службами Южной Кореи и США", - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Южнокорейская армия в тесном сотрудничестве с США сохраняет готовность и усиливает наблюдение за КНДР.Это уже 16-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР 7 мая пустила баллистическую ракету малой дальности, предположительно ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.

https://ria.ru/20220512/raketa-1788093364.html

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

корейский полуостров

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, корейский полуостров, сша