https://ria.ru/20220512/raketa-1788093364.html
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле - РИА Новости, 12.05.2022
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщили журналистам в Объединенном комитете начальников штабов Южной... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:43
2022-05-12T12:43
2022-05-12T13:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщили журналистам в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализируются южнокорейскими военными.Это уже 16-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР 7 мая пустила баллистическую ракету малой дальности, предположительно ракету для подводных лодок в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.
https://ria.ru/20220511/kndr-1788024344.html
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
12:43 12.05.2022 (обновлено: 13:00 12.05.2022)
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
Южнокорейские военные: КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря