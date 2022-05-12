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КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле - РИА Новости, 12.05.2022
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КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле - РИА Новости, 12.05.2022
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщили журналистам в Объединенном комитете начальников штабов Южной... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:43
2022-05-12T13:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщили журналистам в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализируются южнокорейскими военными.Это уже 16-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР 7 мая пустила баллистическую ракету малой дальности, предположительно ракету для подводных лодок в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.
https://ria.ru/20220511/kndr-1788024344.html
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
12:43 12.05.2022 (обновлено: 13:00 12.05.2022)
 
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле

Южнокорейские военные: КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщили журналистам в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 23:59
Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР
Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализируются южнокорейскими военными.
Это уже 16-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР 7 мая пустила баллистическую ракету малой дальности, предположительно ракету для подводных лодок в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКорейский полуостров
 
 
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