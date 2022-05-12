https://ria.ru/20220512/raketa-1788093364.html

КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле

КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле - РИА Новости, 12.05.2022

КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле

КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщили журналистам в Объединенном комитете начальников штабов Южной... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:43

2022-05-12T12:43

2022-05-12T13:00

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщили журналистам в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализируются южнокорейскими военными.Это уже 16-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР 7 мая пустила баллистическую ракету малой дальности, предположительно ракету для подводных лодок в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.

https://ria.ru/20220511/kndr-1788024344.html

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров