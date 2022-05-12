https://ria.ru/20220512/rada-1788096641.html

В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"

В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" - РИА Новости, 12.05.2022

В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) официально ликвидирована, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:53

2022-05-12T12:53

2022-05-12T13:04

специальная военная операция на украине

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в мире

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) официально ликвидирована, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко."Фракция ОПЗЖ в Верховной раде официально ликвидирована", - написал Гончаренко в Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/rada-1784760613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр