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В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/rada-1788096641.html
В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"
В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" - РИА Новости, 12.05.2022
В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) официально ликвидирована, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:53
2022-05-12T13:04
специальная военная операция на украине
украина
в мире
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) официально ликвидирована, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко."Фракция ОПЗЖ в Верховной раде официально ликвидирована", - написал Гончаренко в Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/rada-1784760613.html
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украина, в мире, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
12:53 12.05.2022 (обновлено: 13:04 12.05.2022)
 
В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Депутат Рады Гончаренко заявил о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) официально ликвидирована, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.
"Фракция ОПЗЖ в Верховной раде официально ликвидирована", - написал Гончаренко в Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.
Депутаты партии Оппозиционная платформа - За жизнь у памятника Вечной Славы в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 17:24Специальная военная операция на Украине
Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 15:33Специальная военная операция на Украине
Рада исключила Медведчука из парламентского комитета
 
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