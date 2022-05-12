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Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области
Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2022
Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области
Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области северо-восточнее Харькова в районе села Терновая, неподалёку от российской границы, передаёт... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T22:04
2022-05-12T22:08
харьков
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
волчанск
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 12 мая - РИА Новости. Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области северо-восточнее Харькова в районе села Терновая, неподалёку от российской границы, передаёт корреспондент РИА Новости.Несколько всполохов было видно в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалёку Волчанска, очевидно, несколько целей были сбиты, слышны звуки артиллерийской и минометной стрельбы.
харьков
россия
украина
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харьков, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, волчанск
22:04 12.05.2022 (обновлено: 22:08 12.05.2022)
 
Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области

Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" Вооруженных сил России.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ Вооруженных сил России. - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 12 мая - РИА Новости. Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области северо-восточнее Харькова в районе села Терновая, неподалёку от российской границы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько всполохов было видно в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалёку Волчанска, очевидно, несколько целей были сбиты, слышны звуки артиллерийской и минометной стрельбы.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВолчанск
 
 
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