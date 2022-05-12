https://ria.ru/20220512/pvo-1788219760.html

Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области

Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2022

Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области

Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области северо-восточнее Харькова в районе села Терновая, неподалёку от российской границы, передаёт... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:04

2022-05-12T22:04

2022-05-12T22:08

харьков

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волчанск

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 12 мая - РИА Новости. Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области северо-восточнее Харькова в районе села Терновая, неподалёку от российской границы, передаёт корреспондент РИА Новости.Несколько всполохов было видно в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалёку Волчанска, очевидно, несколько целей были сбиты, слышны звуки артиллерийской и минометной стрельбы.

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

харьков, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, волчанск