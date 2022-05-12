https://ria.ru/20220512/pvo-1788219760.html
Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области
Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2022
Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области
Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области северо-восточнее Харькова в районе села Терновая, неподалёку от российской границы, передаёт... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T22:04
2022-05-12T22:04
2022-05-12T22:08
харьков
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
волчанск
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 12 мая - РИА Новости. Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области северо-восточнее Харькова в районе села Терновая, неподалёку от российской границы, передаёт корреспондент РИА Новости.Несколько всполохов было видно в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалёку Волчанска, очевидно, несколько целей были сбиты, слышны звуки артиллерийской и минометной стрельбы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, волчанск
22:04 12.05.2022 (обновлено: 22:08 12.05.2022)
Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области
Российская ПВО сбивает цели в Харьковской области