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Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона - РИА Новости, 12.05.2022
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Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона
Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона - РИА Новости, 12.05.2022
Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона
Российские средства ПВО сбили две ракеты над Херсоном, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:45
2022-05-12T21:06
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили две ракеты над Херсоном, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью", — сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в центре города были слышны несколько взрывов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с первого мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины не раз поднимали вопрос о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
https://ria.ru/20220509/rakety-1787632717.html
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украина, россия, ситуация в днр и лнр
19:45 12.05.2022 (обновлено: 21:06 12.05.2022)
 
Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона

Источник: по предварительным данным, ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили две ракеты над Херсоном, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью", — сообщил собеседник агентства.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Ранее сообщалось, что в центре города были слышны несколько взрывов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с первого мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Пуск ракет РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 13:04Специальная военная операция на Украине
Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону
Власти Херсонщины не раз поднимали вопрос о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Фотовыставка в центре Херсона, посвященная событиям последних восьми лет в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 13:27Специальная военная операция на Украине
Жители Херсона принесли цветы на фотовыставку о событиях в Донбассе
 
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