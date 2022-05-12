https://ria.ru/20220512/pvo-1788205568.html

Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона

Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона - РИА Новости, 12.05.2022

Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона

Российские средства ПВО сбили две ракеты над Херсоном, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:45

2022-05-12T19:45

2022-05-12T21:06

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили две ракеты над Херсоном, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью", — сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в центре города были слышны несколько взрывов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с первого мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины не раз поднимали вопрос о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220509/rakety-1787632717.html

https://ria.ru/20220508/kherson-1787504911.html

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украина, россия, ситуация в днр и лнр