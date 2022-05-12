19:45 12.05.2022 (обновлено: 21:06 12.05.2022)
Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона
Источник: по предварительным данным, ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили две ракеты над Херсоном, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью", — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в центре города были слышны несколько взрывов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с первого мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины не раз поднимали вопрос о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.