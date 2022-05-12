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Российские силы ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/pvo-1788063934.html
Российские силы ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.05.2022
Российские силы ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников
Средства российской ПВО уничтожили в воздухе 13 украинских беспилотников, перехвачены 14 реактивных снарядов, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:51
2022-05-12T11:01
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
россия
украина
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили в воздухе 13 украинских беспилотников, перехвачены 14 реактивных снарядов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики, Окнино и Фабричное Луганской народной республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области", - сказал Конашенков.Он сообщил, что в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". "Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч" над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк", - заявил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, россия, украина, харьковская область
10:51 12.05.2022 (обновлено: 11:01 12.05.2022)
 
Российские силы ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и перехватили 14 "Смерчей"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили в воздухе 13 украинских беспилотников, перехвачены 14 реактивных снарядов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики, Окнино и Фабричное Луганской народной республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области", - сказал Конашенков.
Конашенков: в районе Одессы уничтожена станция наведения украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов
Он сообщил, что в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". "Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч" над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк", - заявил генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковРоссияУкраинаХарьковская область
 
 
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