https://ria.ru/20220512/putin-1788113826.html
Путин предложил обсудить меры по поддержке экономического развития
Путин предложил обсудить меры по поддержке экономического развития - РИА Новости, 12.05.2022
Путин предложил обсудить меры по поддержке экономического развития
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на совещании по экономике дополнительные шаги властей для обеспечения устойчивой экономической динамики, роста... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:00
2022-05-12T14:00
2022-05-12T14:03
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на совещании по экономике дополнительные шаги властей для обеспечения устойчивой экономической динамики, роста реальных доходов граждан."Сегодня давайте поговорим подробнее о том, как реализуются меры поддержки экономики российских семей на практике, в жизни, о которых я только что сказал, а также предлагаю обсудить возможные дополнительные меры и шаги для обеспечения устойчивой экономической динамики, роста реальных доходов граждан", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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экономика, владимир путин, россия
14:00 12.05.2022 (обновлено: 14:03 12.05.2022)
Путин предложил обсудить меры по поддержке экономического развития
Путин предложил обсудить на совещании меры по поддержке экономического развития