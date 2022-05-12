https://ria.ru/20220512/putin-1788113826.html

Путин предложил обсудить меры по поддержке экономического развития

Путин предложил обсудить меры по поддержке экономического развития - РИА Новости, 12.05.2022

Путин предложил обсудить меры по поддержке экономического развития

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на совещании по экономике дополнительные шаги властей для обеспечения устойчивой экономической динамики, роста... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:00

2022-05-12T14:00

2022-05-12T14:03

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на совещании по экономике дополнительные шаги властей для обеспечения устойчивой экономической динамики, роста реальных доходов граждан."Сегодня давайте поговорим подробнее о том, как реализуются меры поддержки экономики российских семей на практике, в жизни, о которых я только что сказал, а также предлагаю обсудить возможные дополнительные меры и шаги для обеспечения устойчивой экономической динамики, роста реальных доходов граждан", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220512/dokhody-1788110913.html

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экономика, владимир путин, россия