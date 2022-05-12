Путин предупредил о последствиях в случае продолжения политики санкций

Президент Путин предупредил о труднопредсказуемых последствиях санкционной политики Запада
О противодействии санкциям
"Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности. <…> Постепенно замедляется инфляция: за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента. Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции".
О важности экономической мощи
"Мы недавно отмечали наш главный праздник — День Победы, и хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили".
Об амбициях Запада
"Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе".
О последствиях санкций для мировой экономики
"Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода. Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".
О бюджете и рубле
"Растут возможности бюджетной системы: за январь — апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 триллиона рублей, притом что расходы бюджетов за это время также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансированию закупок. На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты — рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира".
Об урожае зерна
В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов (конечно, это предварительные оценки, но все-таки), сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков.
О доходах россиян
"Важнейший показатель успешности социально-экономической политики — это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты — мы знаем об этом с вами, вместе их вырабатывали. В марте мы договорились расширить программу выплат нуждающимся семьям с детьми. С апреля она распространяется и на семьи, где растут дети до 16 лет включительно. Такие выплаты задним числом начались 11 мая".