Путин предупредил о последствиях в случае продолжения политики санкций

В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов (конечно, это предварительные оценки, но все-таки), сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков.