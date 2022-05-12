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Путин предупредил о последствиях в случае продолжения политики санкций - РИА Новости, 12.05.2022
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Путин предупредил о последствиях в случае продолжения политики санкций
Путин предупредил о последствиях в случае продолжения политики санкций - РИА Новости, 12.05.2022
Путин предупредил о последствиях в случае продолжения политики санкций
Президент России Владимир Путин выступил на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:46
2022-05-12T18:10
политика
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на совещании по экономическим вопросам. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.О противодействии санкциямО важности экономической мощиОб амбициях ЗападаО последствиях санкций для мировой экономикиО бюджете и рублеОб урожае зернаО доходах россиян
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Владимир Путин рассказал о последствиях европейской санкционной "одержимости"
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
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"Укрепляется и курс национальной валюты" – Путин о состоянии рубля в условиях санкций
Курс рубля в текущем году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, сообщил президент России Владимир Путин.
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политика, санкции в отношении россии, россия
13:46 12.05.2022 (обновлено: 18:10 12.05.2022)
 
Путин предупредил о последствиях в случае продолжения политики санкций

Президент Путин предупредил о труднопредсказуемых последствиях санкционной политики Запада

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на совещании по экономическим вопросам.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

О противодействии санкциям

"Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности. <…> Постепенно замедляется инфляция: за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента. Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О важности экономической мощи

"Мы недавно отмечали наш главный праздник — День Победы, и хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

Об амбициях Запада

"Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О последствиях санкций для мировой экономики

"Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода. Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О бюджете и рубле

"Растут возможности бюджетной системы: за январь — апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 триллиона рублей, притом что расходы бюджетов за это время также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансированию закупок. На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты — рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

Об урожае зерна

В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов (конечно, это предварительные оценки, но все-таки), сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О доходах россиян

"Важнейший показатель успешности социально-экономической политики — это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты — мы знаем об этом с вами, вместе их вырабатывали. В марте мы договорились расширить программу выплат нуждающимся семьям с детьми. С апреля она распространяется и на семьи, где растут дети до 16 лет включительно. Такие выплаты задним числом начались 11 мая".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Путин: Санкции провоцируют глобальный кризис - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
13:44
Санкции против России провоцируют глобальный кризис, заявил Путин
 
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