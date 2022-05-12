https://ria.ru/20220512/putin-1788095287.html
Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор
Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 12.05.2022
Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с членами Совбеза РФ и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:51
2022-05-12T12:51
2022-05-12T12:53
россия
владимир путин
политика
совет безопасности рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с членами Совбеза РФ и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него есть в проработке (на пятницу) международный телефонный разговор, внутреннее совещание, и, скорее всего, президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220512/odkb-1788091932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, совет безопасности рф, дмитрий песков
12:51 12.05.2022 (обновлено: 12:53 12.05.2022)
Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор
Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор