https://ria.ru/20220512/putin-1788095287.html

Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор

Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 12.05.2022

Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с членами Совбеза РФ и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:51

2022-05-12T12:51

2022-05-12T12:53

россия

владимир путин

политика

совет безопасности рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с членами Совбеза РФ и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него есть в проработке (на пятницу) международный телефонный разговор, внутреннее совещание, и, скорее всего, президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220512/odkb-1788091932.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, политика, совет безопасности рф, дмитрий песков