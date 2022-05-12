https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1787926479.html

Названы самые популярные маршруты для путешествия на поезде в начале мая

Названы самые популярные маршруты для путешествия на поезде в начале мая - РИА Новости, 12.05.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествия на поезде в начале мая

Определены направления, которые пользовались наибольшим спросом у путешествующих на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T02:22

2022-05-12T02:22

2022-05-12T02:25

туризм

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Определены направления, которые пользовались наибольшим спросом у путешествующих на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что, как и год назад, чаще всего они планировали визиты в российские города.Больше всего билетов для поездок внутри страны было оформлено в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.Среди зарубежных направлений самые востребованные маршруты — в Белоруссию: туристы ехали в Минск, Оршу, Витебск, Брест, Гомель, Могилев, а также абхазский город Гагра.Средний чек за путешествие по России составил 2,5 тысячи рублей, а за границу — 3,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

россия

краснодар

москва

санкт-петербург

минск

витебск

могилев

гагра

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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