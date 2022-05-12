https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1787926479.html
Названы самые популярные маршруты для путешествия на поезде в начале мая
Названы самые популярные маршруты для путешествия на поезде в начале мая - РИА Новости, 12.05.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествия на поезде в начале мая
Определены направления, которые пользовались наибольшим спросом у путешествующих на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T02:22
2022-05-12T02:22
2022-05-12T02:25
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санкт-петербург
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Определены направления, которые пользовались наибольшим спросом у путешествующих на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что, как и год назад, чаще всего они планировали визиты в российские города.Больше всего билетов для поездок внутри страны было оформлено в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.Среди зарубежных направлений самые востребованные маршруты — в Белоруссию: туристы ехали в Минск, Оршу, Витебск, Брест, Гомель, Могилев, а также абхазский город Гагра.Средний чек за путешествие по России составил 2,5 тысячи рублей, а за границу — 3,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, краснодар, москва, куда поехать в выходные, санкт-петербург, минск, витебск, могилев, гагра, поезда
02:22 12.05.2022 (обновлено: 02:25 12.05.2022)
Названы самые популярные маршруты для путешествия на поезде в начале мая
Две столицы и Краснодар — самые популярные направления для путешествия на поезде в мае
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Определены направления, которые пользовались наибольшим спросом у путешествующих на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что, как и год назад, чаще всего они планировали визиты в российские города.
Больше всего билетов для поездок внутри страны было оформлено в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.
Среди зарубежных направлений самые востребованные маршруты — в Белоруссию: туристы ехали в Минск, Оршу, Витебск, Брест, Гомель, Могилев, а также абхазский город Гагра.
Средний чек за путешествие по России составил 2,5 тысячи рублей, а за границу — 3,5 тысячи рублей.