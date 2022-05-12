В Пскове прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
В Пскове у консульства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
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Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Жители Псковской области провели акцию в защиту памятника Освободителям Риги, возложив цветы у баннера с изображением этого монумента рядом с консульством Латвии в Пскове, сообщает региональная администрация.
"Двенадцатого мая в Пскове прошла акция в защиту мемориала воинам-освободителям в Риге… Псковичи в знак солидарности с жителями Риги, которые 9 мая возложили цветы к памятнику, принесли к консульству Латвии в Пскове букеты и возложили их у баннера с изображением памятника воинам-освободителям", - информируют власти Псковской области на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги.
В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.