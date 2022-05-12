https://ria.ru/20220512/pskov-1788164523.html

В Пскове прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

В Пскове прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 12.05.2022

В Пскове прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

Жители Псковской области провели акцию в защиту памятника Освободителям Риги, возложив цветы у баннера с изображением этого монумента рядом с консульством... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:45

2022-05-12T16:45

2022-05-12T16:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Жители Псковской области провели акцию в защиту памятника Освободителям Риги, возложив цветы у баннера с изображением этого монумента рядом с консульством Латвии в Пскове, сообщает региональная администрация."Двенадцатого мая в Пскове прошла акция в защиту мемориала воинам-освободителям в Риге… Псковичи в знак солидарности с жителями Риги, которые 9 мая возложили цветы к памятнику, принесли к консульству Латвии в Пскове букеты и возложили их у баннера с изображением памятника воинам-освободителям", - информируют власти Псковской области на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги.В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.

https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788147073.html

рига

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в мире, рига, псков, латвия, день победы