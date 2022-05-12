https://ria.ru/20220512/protest-1788115357.html

Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний

Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний - РИА Новости, 12.05.2022

Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний

Правительство Японии заявило протест по дипломатическим каналам в связи с ракетными пусками КНДР, заявил на пресс-конференции глава японского министерства... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:05

2022-05-12T14:05

2022-05-12T14:05

в мире

япония

министерство обороны японии

пхеньян

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Правительство Японии заявило протест по дипломатическим каналам в связи с ракетными пусками КНДР, заявил на пресс-конференции глава японского министерства обороны Нобуо Киси."Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Эти действия являются угрозой миру и безопасности не только нашей страны, но и региона, и международного сообщества. Мы направили решительный протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине", - отметил министр.Ранее в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в направлении Восточного моря. По данным телеканала NHK со ссылкой на источники в правительстве Японии, место возможного падения снарядов находится вне исключительной экономической зоны.Как уточнил на пресс-конференции глава минобороны Японии, прогнозируемая дальность полета – 350 километров, а максимальная высота – 100 километров.

https://ria.ru/20220512/kndr-1788110338.html

япония

пхеньян

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, министерство обороны японии, пхеньян, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров