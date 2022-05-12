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Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний - РИА Новости, 12.05.2022
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Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний
Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний - РИА Новости, 12.05.2022
Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний
Правительство Японии заявило протест по дипломатическим каналам в связи с ракетными пусками КНДР, заявил на пресс-конференции глава японского министерства... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:05
2022-05-12T14:05
в мире
япония
министерство обороны японии
пхеньян
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Правительство Японии заявило протест по дипломатическим каналам в связи с ракетными пусками КНДР, заявил на пресс-конференции глава японского министерства обороны Нобуо Киси."Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Эти действия являются угрозой миру и безопасности не только нашей страны, но и региона, и международного сообщества. Мы направили решительный протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине", - отметил министр.Ранее в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в направлении Восточного моря. По данным телеканала NHK со ссылкой на источники в правительстве Японии, место возможного падения снарядов находится вне исключительной экономической зоны.Как уточнил на пресс-конференции глава минобороны Японии, прогнозируемая дальность полета – 350 километров, а максимальная высота – 100 километров.
https://ria.ru/20220512/kndr-1788110338.html
япония
пхеньян
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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в мире, япония, министерство обороны японии, пхеньян, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
14:05 12.05.2022
 
Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний

Япония направила официальный протест КНДР из-за пусков баллистических ракет

© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Правительство Японии заявило протест по дипломатическим каналам в связи с ракетными пусками КНДР, заявил на пресс-конференции глава японского министерства обороны Нобуо Киси.
"Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Эти действия являются угрозой миру и безопасности не только нашей страны, но и региона, и международного сообщества. Мы направили решительный протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине", - отметил министр.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
13:46
КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности, заявили в Сеуле
Ранее в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в направлении Восточного моря. По данным телеканала NHK со ссылкой на источники в правительстве Японии, место возможного падения снарядов находится вне исключительной экономической зоны.
Как уточнил на пресс-конференции глава минобороны Японии, прогнозируемая дальность полета – 350 километров, а максимальная высота – 100 километров.
 
В миреЯпонияМинистерство обороны ЯпонииПхеньянКНДР (Северная Корея)Южная КореяКорейский полуостров
 
 
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