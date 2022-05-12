https://ria.ru/20220512/prisoedinenie-1788034772.html

В Херсоне рассказали, когда попросят Путина о включении в состав России

В Херсоне рассказали, когда попросят Путина о включении в состав России - РИА Новости, 12.05.2022

В Херсоне рассказали, когда попросят Путина о включении в состав России

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости, как в регионе готовятся обратиться к Владимиру Путину с... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T07:12

2022-05-12T07:12

2022-05-12T09:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

украина

кирилл стремоусов

в мире

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости, как в регионе готовятся обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России.По его словам, в приоритете сейчас выстраивание структуры власти, восстановление экономики и полный переход на стандарты российского законодательства.Замглавы администрации подчеркнул, что сейчас идет работа по перезагрузке экономики, выстраивается новая управленческая, правоохранительная, финансовая и пенсионная система, прорабатываются механизмы получения российского гражданства.Накануне Стремоусов заявил, что власти Херсонской области собираются обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Он пояснил, что референдум по этому вопросу проводить не планируется, так как мировое сообщество все равно не признает его итоги. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Стремоусова, определять будущее Херсонской области в любом случае будут ее жители, а "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, <...> как это было с Крымом".Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Как заявил 7 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, а статус региона определят его жители. В свою очередь, глава администрации Владимир Сальдо подчеркнул, что область уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.

https://ria.ru/20220511/kherson-1787978721.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/politolog-1787977887.html

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херсонская область , россия, украина, кирилл стремоусов, в мире, симферополь