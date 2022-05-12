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В Херсоне рассказали, когда попросят Путина о включении в состав России - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/prisoedinenie-1788034772.html
В Херсоне рассказали, когда попросят Путина о включении в состав России
В Херсоне рассказали, когда попросят Путина о включении в состав России - РИА Новости, 12.05.2022
В Херсоне рассказали, когда попросят Путина о включении в состав России
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости, как в регионе готовятся обратиться к Владимиру Путину с... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T07:12
2022-05-12T09:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
кирилл стремоусов
в мире
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости, как в регионе готовятся обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России.По его словам, в приоритете сейчас выстраивание структуры власти, восстановление экономики и полный переход на стандарты российского законодательства.Замглавы администрации подчеркнул, что сейчас идет работа по перезагрузке экономики, выстраивается новая управленческая, правоохранительная, финансовая и пенсионная система, прорабатываются механизмы получения российского гражданства.Накануне Стремоусов заявил, что власти Херсонской области собираются обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Он пояснил, что референдум по этому вопросу проводить не планируется, так как мировое сообщество все равно не признает его итоги. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Стремоусова, определять будущее Херсонской области в любом случае будут ее жители, а "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, &lt;...&gt; как это было с Крымом".Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Как заявил 7 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, а статус региона определят его жители. В свою очередь, глава администрации Владимир Сальдо подчеркнул, что область уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.
https://ria.ru/20220511/kherson-1787978721.html
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херсонская область , россия, украина, кирилл стремоусов, в мире, симферополь
07:12 12.05.2022 (обновлено: 09:34 12.05.2022)
 
В Херсоне рассказали, когда попросят Путина о включении в состав России

Херсонская область хочет стать частью России по завершении интеграционных процессов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости, как в регионе готовятся обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России.
"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в приоритете сейчас выстраивание структуры власти, восстановление экономики и полный переход на стандарты российского законодательства.
Замглавы администрации подчеркнул, что сейчас идет работа по перезагрузке экономики, выстраивается новая управленческая, правоохранительная, финансовая и пенсионная система, прорабатываются механизмы получения российского гражданства.
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Накануне Стремоусов заявил, что власти Херсонской области собираются обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Он пояснил, что референдум по этому вопросу проводить не планируется, так как мировое сообщество все равно не признает его итоги. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Стремоусова, определять будущее Херсонской области в любом случае будут ее жители, а "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, <...> как это было с Крымом".
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Как заявил 7 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, а статус региона определят его жители. В свою очередь, глава администрации Владимир Сальдо подчеркнул, что область уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияУкраинаКирилл СтремоусовВ миреСимферополь
 
 
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