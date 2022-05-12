07:12 12.05.2022 (обновлено: 09:34 12.05.2022)
В Херсоне рассказали, когда попросят Путина о включении в состав России
Херсонская область хочет стать частью России по завершении интеграционных процессов
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости, как в регионе готовятся обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России.
"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в приоритете сейчас выстраивание структуры власти, восстановление экономики и полный переход на стандарты российского законодательства.
Замглавы администрации подчеркнул, что сейчас идет работа по перезагрузке экономики, выстраивается новая управленческая, правоохранительная, финансовая и пенсионная система, прорабатываются механизмы получения российского гражданства.
Накануне Стремоусов заявил, что власти Херсонской области собираются обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Он пояснил, что референдум по этому вопросу проводить не планируется, так как мировое сообщество все равно не признает его итоги. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Стремоусова, определять будущее Херсонской области в любом случае будут ее жители, а "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, <...> как это было с Крымом".
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Как заявил 7 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, а статус региона определят его жители. В свою очередь, глава администрации Владимир Сальдо подчеркнул, что область уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.