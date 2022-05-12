Рейтинг@Mail.ru
Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/prestupnik-1788029789.html
Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство
Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство - РИА Новости, 12.05.2022
Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство
Суд в Забайкальском крае приговорил к 24,5 года колонии 49-летнего жителя Борзинского района Николая Никонова, который изнасиловал двух девочек и убил одну из... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T04:42
2022-05-12T10:39
происшествия
борзинский район
забайкальский край
россия
чита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788046088_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3ad6a65fd804c4cdf7d73ae27f78ab2e.jpg
ЧИТА, 12 мая — РИА Новости. Суд в Забайкальском крае приговорил к 24,5 года колонии 49-летнего жителя Борзинского района Николая Никонова, который изнасиловал двух девочек и убил одну из них, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.По данным следствия, 30 марта 2021 года в поселке Шерловая Гора Борзинского района Никонов обманом проник в квартиру, где напал на десятилетнюю девочку. Он совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а затем убил. Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи установили, что Никонов в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы."Доказательства, собранные следственными органами СКР по Забайкальскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему жителю Борзинского района Николаю Никонову. Он признан виновным в убийстве малолетней, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (пункты "в", "к" части 2 статьи 105 УК России), а также в четырех фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (пункт "б" части 4 статьи 132 УК России)", — уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220511/koloniya-1787950523.html
борзинский район
забайкальский край
россия
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788046088_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_852185e93269edf97eb8005a2f5cb3a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, борзинский район, забайкальский край, россия, чита
04:42 12.05.2022 (обновлено: 10:39 12.05.2022)
 
Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство

Забайкалец получил 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство одной из них

© Фото : СУСК России по Забайкальскому краюЖитель Забайкальского края Николай Никонов признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних
Житель Забайкальского края Николай Никонов признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : СУСК России по Забайкальскому краю
Читать ria.ru в
ЧИТА, 12 мая — РИА Новости. Суд в Забайкальском крае приговорил к 24,5 года колонии 49-летнего жителя Борзинского района Николая Никонова, который изнасиловал двух девочек и убил одну из них, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Приговором суда Никонову назначено наказание в виде 24 года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, Никонов обязан выплатить три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда матери убитой девочки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 марта 2021 года в поселке Шерловая Гора Борзинского района Никонов обманом проник в квартиру, где напал на десятилетнюю девочку. Он совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а затем убил. Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи установили, что Никонов в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы.
© Фото : СУСК России по Забайкальскому краюЖитель Забайкальского края Николай Никонов признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних
Житель Забайкальского Николай Никонов края признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : СУСК России по Забайкальскому краю
Житель Забайкальского края Николай Никонов признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних
"Доказательства, собранные следственными органами СКР по Забайкальскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему жителю Борзинского района Николаю Никонову. Он признан виновным в убийстве малолетней, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (пункты "в", "к" части 2 статьи 105 УК России), а также в четырех фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (пункт "б" части 4 статьи 132 УК России)", — уточнили в пресс-службе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 16:47
В Чувашии педофилу-рецидивисту дали 22 года колонии особого режима
 
ПроисшествияБорзинский районЗабайкальский крайРоссияЧита
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала