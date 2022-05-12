04:42 12.05.2022 (обновлено: 10:39 12.05.2022)
Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство
Забайкалец получил 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство одной из них
© Фото : СУСК России по Забайкальскому краюЖитель Забайкальского края Николай Никонов признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних
© Фото : СУСК России по Забайкальскому краю
ЧИТА, 12 мая — РИА Новости. Суд в Забайкальском крае приговорил к 24,5 года колонии 49-летнего жителя Борзинского района Николая Никонова, который изнасиловал двух девочек и убил одну из них, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
"Приговором суда Никонову назначено наказание в виде 24 года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, Никонов обязан выплатить три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда матери убитой девочки", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 марта 2021 года в поселке Шерловая Гора Борзинского района Никонов обманом проник в квартиру, где напал на десятилетнюю девочку. Он совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а затем убил. Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи установили, что Никонов в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы.
© Фото : СУСК России по Забайкальскому краюЖитель Забайкальского края Николай Никонов признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних
© Фото : СУСК России по Забайкальскому краю
Житель Забайкальского края Николай Никонов признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних
"Доказательства, собранные следственными органами СКР по Забайкальскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему жителю Борзинского района Николаю Никонову. Он признан виновным в убийстве малолетней, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (пункты "в", "к" части 2 статьи 105 УК России), а также в четырех фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (пункт "б" части 4 статьи 132 УК России)", — уточнили в пресс-службе.