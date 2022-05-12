https://ria.ru/20220512/prestupnik-1788029789.html

Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство

Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство - РИА Новости, 12.05.2022

Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство

Суд в Забайкальском крае приговорил к 24,5 года колонии 49-летнего жителя Борзинского района Николая Никонова, который изнасиловал двух девочек и убил одну из... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T04:42

2022-05-12T04:42

2022-05-12T10:39

происшествия

борзинский район

забайкальский край

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ЧИТА, 12 мая — РИА Новости. Суд в Забайкальском крае приговорил к 24,5 года колонии 49-летнего жителя Борзинского района Николая Никонова, который изнасиловал двух девочек и убил одну из них, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.По данным следствия, 30 марта 2021 года в поселке Шерловая Гора Борзинского района Никонов обманом проник в квартиру, где напал на десятилетнюю девочку. Он совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а затем убил. Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи установили, что Никонов в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы."Доказательства, собранные следственными органами СКР по Забайкальскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему жителю Борзинского района Николаю Никонову. Он признан виновным в убийстве малолетней, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (пункты "в", "к" части 2 статьи 105 УК России), а также в четырех фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (пункт "б" части 4 статьи 132 УК России)", — уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220511/koloniya-1787950523.html

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происшествия, борзинский район, забайкальский край, россия, чита