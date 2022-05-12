https://ria.ru/20220512/prakh-1788184855.html

В Россию привезли прах капитана судна, умершего при удерживании на Украине

В Россию привезли прах капитана судна, умершего при удерживании на Украине - РИА Новости, 12.05.2022

В Россию привезли прах капитана судна, умершего при удерживании на Украине

Прах капитана судна, который скончался во время удерживания на территории Украины, доставлен в Россию для захоронения, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:57

2022-05-12T17:57

2022-05-12T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

одесская область

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

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ВЛАДИМИР, 12 мая - РИА Новости. Прах капитана судна, который скончался во время удерживания на территории Украины, доставлен в Россию для захоронения, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В пресс-службе омбудсмена сообщали, что корабль Millenial Spirit (танкер-химовоз) под флагом Молдавии, находясь в нейтральных водах Черного моря, 25 февраля 2022 года был поражен снарядом с неизвестного направления. Ракета попала в 77-метровый химовоз, когда он находился примерно в 22 километрах от одесского порта Южный. Судно потеряло управление, спасательные шлюпки были уничтожены, на борту вспыхнул пожар. Все 10 членов экипажа — граждане РФ – покинули судно в спасательных жилетах. Экипаж был спасен, состояние двух человек оценивалось как тяжелое.По данным Аппарата омбудсмена, российские граждане были доставлены в больницу города Черноморск Одесской области Украины, где от полученных ран 6 марта скончался капитан корабля Владимир Текутов. Остальные члены экипажа были возвращены в Россию в марте."Мы занимались тем, чтобы можно было транспортировать прах капитана судна с Украины в Россию, это оказалось непросто. Вместе с Министерством иностранных дел этот вопрос решен с помощью дипломатических каналов, через другие государства. Буквально вчера начальник управления международных отношений аппарата уполномоченного встретила прах в аэропорту и теперь он может быть передан сыну и дочери для захоронения", - рассказала омбудсмен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782977303.html

https://ria.ru/20220506/kherson-1787247383.html

россия

украина

одесская область

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, одесская область, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр