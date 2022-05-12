https://ria.ru/20220512/pozharnyy-1788037329.html

При тушении возгорания в Приморском крае погиб пожарный

При тушении возгорания в Приморском крае погиб пожарный - РИА Новости, 12.05.2022

При тушении возгорания в Приморском крае погиб пожарный

Пожарный погиб на тушении возгорания в лесу в Партизанске Приморского края, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T07:49

2022-05-12T07:49

2022-05-12T07:49

происшествия

партизанск

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Пожарный погиб на тушении возгорания в лесу в Партизанске Приморского края, сообщает региональное правительство."Пожарный погиб в Партизанске во время тушения огня в лесу недалеко от частного сектора. В ликвидации пожара он участвовал вместе со своим командиром. Работать приходилось вручную (используя воздуходувки), техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности. Задымление было слишком сильным, пропал из вида — через какое-то время найден мертвым", — говорится в сообщении.По данным властей, главной причиной возгораний в лесах являются действия людей.В третьей декаде апреля из-за теплой и сухой погоды в Приморье обострилась пожарная обстановка. Власти Приморья распространили на всю территорию края особый противопожарный режим. Штрафы за его нарушение могут достигать в отдельных случаях 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220511/pozhary-1787881224.html

партизанск

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россия

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происшествия, партизанск, владивосток, приморский край, россия