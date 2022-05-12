https://ria.ru/20220512/pozhar-1788102736.html

В Иркутской области при пожаре сгорели четыре частных дома

В Иркутской области при пожаре сгорели четыре частных дома - РИА Новости, 12.05.2022

В Иркутской области при пожаре сгорели четыре частных дома

Четыре дома сгорели в городе Черемхово во время пожара, перешедшего на постройки с пустыря, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:11

2022-05-12T13:11

2022-05-12T13:11

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

черемхово

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ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Четыре дома сгорели в городе Черемхово во время пожара, перешедшего на постройки с пустыря, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Днем в четверг в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании на улице Фурье в посёлке Касьянова города Черемхово. Для ликвидации пожара были направлены 6 пожарных расчётов.Работы по тушению осложнялись отдалённостью водоисточника и сильными порывами ветра, которые способствовали быстрому распространению огня.На месте работают дознаватели МЧС России. Известно, что возгорание началось на пустыре, по сухой траве огонь мгновенно перекинулся на постройки. Виновник пожара устанавливается.Прокуратура начала проверку выполнения законодательства о пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220508/pozhary-1787554002.html

россия

иркутская область

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, черемхово