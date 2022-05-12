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Житель Канска, уединившись с девушкой, случайно сжег памятник архитектуры - РИА Новости, 12.05.2022
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Житель Канска, уединившись с девушкой, случайно сжег памятник архитектуры
Житель Канска, уединившись с девушкой, случайно сжег памятник архитектуры - РИА Новости, 12.05.2022
Житель Канска, уединившись с девушкой, случайно сжег памятник архитектуры
Полиция задержала жителя Канска Красноярского края, который после утех с подругой в ветхом здании, являющемся памятником архитектуры, уснул с сигаретой и поджег РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:35
2022-05-12T18:13
происшествия
красноярский край
канск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Полиция задержала жителя Канска Красноярского края, который после утех с подругой в ветхом здании, являющемся памятником архитектуры, уснул с сигаретой и поджег его, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, инцидент произошел в среду вечером по улице Московской в неэксплуатируемом двухэтажном деревянном доме, являющегося объектом культурного наследия."Как выяснили сотрудники полиции, причастным к пожару оказался мужчина 1994 года рождения. После распития спиртного молодой человек вместе со своей приятельницей решил уединиться в старом здании. В один из моментов, когда он заснул, из его рук выпала непотушенная сигарета, от которой вспыхнула сухая ветошь", - говорится в сообщении. Масштаб пожара и степень повреждений, нанесенных зданию огнем, не уточняются.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, канск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:35 12.05.2022 (обновлено: 18:13 12.05.2022)
 
Житель Канска, уединившись с девушкой, случайно сжег памятник архитектуры

Пьяный житель Канска, уединившись с девушкой в памятнике архитектуры, случайно сжег его

© Фото : МО МВД России "Канский"В Канске полицейские задержали подозреваемого в поджоге ветхого здания
В Канске полицейские задержали подозреваемого в поджоге ветхого здания - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : МО МВД России "Канский"
В Канске полицейские задержали подозреваемого в поджоге ветхого здания
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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Полиция задержала жителя Канска Красноярского края, который после утех с подругой в ветхом здании, являющемся памятником архитектуры, уснул с сигаретой и поджег его, сообщает краевой главк ГУМВД.
По его данным, инцидент произошел в среду вечером по улице Московской в неэксплуатируемом двухэтажном деревянном доме, являющегося объектом культурного наследия.
"Как выяснили сотрудники полиции, причастным к пожару оказался мужчина 1994 года рождения. После распития спиртного молодой человек вместе со своей приятельницей решил уединиться в старом здании. В один из моментов, когда он заснул, из его рук выпала непотушенная сигарета, от которой вспыхнула сухая ветошь", - говорится в сообщении. Масштаб пожара и степень повреждений, нанесенных зданию огнем, не уточняются.
Поведение при пожаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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ПроисшествияКрасноярский крайКанскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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