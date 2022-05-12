https://ria.ru/20220512/pozhar-1788059644.html

Житель Канска, уединившись с девушкой, случайно сжег памятник архитектуры

Житель Канска, уединившись с девушкой, случайно сжег памятник архитектуры - РИА Новости, 12.05.2022

Житель Канска, уединившись с девушкой, случайно сжег памятник архитектуры

Полиция задержала жителя Канска Красноярского края, который после утех с подругой в ветхом здании, являющемся памятником архитектуры, уснул с сигаретой и поджег РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:35

2022-05-12T10:35

2022-05-12T18:13

происшествия

красноярский край

канск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Полиция задержала жителя Канска Красноярского края, который после утех с подругой в ветхом здании, являющемся памятником архитектуры, уснул с сигаретой и поджег его, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, инцидент произошел в среду вечером по улице Московской в неэксплуатируемом двухэтажном деревянном доме, являющегося объектом культурного наследия."Как выяснили сотрудники полиции, причастным к пожару оказался мужчина 1994 года рождения. После распития спиртного молодой человек вместе со своей приятельницей решил уединиться в старом здании. В один из моментов, когда он заснул, из его рук выпала непотушенная сигарета, от которой вспыхнула сухая ветошь", - говорится в сообщении. Масштаб пожара и степень повреждений, нанесенных зданию огнем, не уточняются.

https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html

красноярский край

канск

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Кирилл Волков

происшествия, красноярский край, канск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)