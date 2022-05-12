https://ria.ru/20220512/pozhar-1788041972.html
В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка
В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка - РИА Новости, 12.05.2022
В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка
Пожарная обстановка в Курганской области стабилизирована, угрозы населенным пунктам в регионе нет, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:47
2022-05-12T08:47
2022-05-12T08:47
россия
курганская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Курганской области стабилизирована, угрозы населенным пунктам в регионе нет, сообщили РИА Новости в МЧС России."Обстановка стабилизирована. Угрозы населенным пунктам Курганской области нет. Авиация МЧС России продолжает работу до полной ликвидации локализованных очагов в лесном массиве", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего двумя самолетами-амфибиями Бе-200ЧС и вертолетом Ми-8 МЧС РФ совершены более 600 сбросов воды общим объемом более 3,5 тысячи тонн."Сегодня, 12 мая, работа авиации продолжится на территории лесного массива Юргамышского муниципального округа. С помощью инженерной машины разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России осуществляется прокладка минерализованных полос", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что группировка МЧС России работает на территории Зауралья. Основные силы направлены на проливку местности. Пожарные работают в Кетовском, Каргапольском и Юргамышском муниципальных округах.
https://ria.ru/20220511/pozhar-1787828199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курганская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка
Пожарная обстановка в Курганской области стабилизировалась, угрозы населенным пунктам нет
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Курганской области стабилизирована, угрозы населенным пунктам в регионе нет, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Обстановка стабилизирована. Угрозы населенным пунктам Курганской области
нет. Авиация МЧС России
продолжает работу до полной ликвидации локализованных очагов в лесном массиве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего двумя самолетами-амфибиями Бе-200ЧС и вертолетом Ми-8
МЧС РФ совершены более 600 сбросов воды общим объемом более 3,5 тысячи тонн.
"Сегодня, 12 мая, работа авиации продолжится на территории лесного массива Юргамышского муниципального округа. С помощью инженерной машины разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России осуществляется прокладка минерализованных полос", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что группировка МЧС России работает на территории Зауралья. Основные силы направлены на проливку местности. Пожарные работают в Кетовском, Каргапольском и Юргамышском муниципальных округах.