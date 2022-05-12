https://ria.ru/20220512/pozhar-1788041972.html

В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка

В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка - РИА Новости, 12.05.2022

В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка

Пожарная обстановка в Курганской области стабилизирована, угрозы населенным пунктам в регионе нет, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:47

2022-05-12T08:47

2022-05-12T08:47

россия

курганская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Курганской области стабилизирована, угрозы населенным пунктам в регионе нет, сообщили РИА Новости в МЧС России."Обстановка стабилизирована. Угрозы населенным пунктам Курганской области нет. Авиация МЧС России продолжает работу до полной ликвидации локализованных очагов в лесном массиве", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего двумя самолетами-амфибиями Бе-200ЧС и вертолетом Ми-8 МЧС РФ совершены более 600 сбросов воды общим объемом более 3,5 тысячи тонн."Сегодня, 12 мая, работа авиации продолжится на территории лесного массива Юргамышского муниципального округа. С помощью инженерной машины разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России осуществляется прокладка минерализованных полос", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что группировка МЧС России работает на территории Зауралья. Основные силы направлены на проливку местности. Пожарные работают в Кетовском, Каргапольском и Юргамышском муниципальных округах.

https://ria.ru/20220511/pozhar-1787828199.html

россия

курганская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, курганская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)