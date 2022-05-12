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В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка - РИА Новости, 12.05.2022
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В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка
В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка - РИА Новости, 12.05.2022
В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка
Пожарная обстановка в Курганской области стабилизирована, угрозы населенным пунктам в регионе нет, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:47
2022-05-12T08:47
россия
курганская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Курганской области стабилизирована, угрозы населенным пунктам в регионе нет, сообщили РИА Новости в МЧС России."Обстановка стабилизирована. Угрозы населенным пунктам Курганской области нет. Авиация МЧС России продолжает работу до полной ликвидации локализованных очагов в лесном массиве", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего двумя самолетами-амфибиями Бе-200ЧС и вертолетом Ми-8 МЧС РФ совершены более 600 сбросов воды общим объемом более 3,5 тысячи тонн."Сегодня, 12 мая, работа авиации продолжится на территории лесного массива Юргамышского муниципального округа. С помощью инженерной машины разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России осуществляется прокладка минерализованных полос", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что группировка МЧС России работает на территории Зауралья. Основные силы направлены на проливку местности. Пожарные работают в Кетовском, Каргапольском и Юргамышском муниципальных округах.
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россия, курганская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:47 12.05.2022
 
В Курганской области стабилизировалась пожарная обстановка

Пожарная обстановка в Курганской области стабилизировалась, угрозы населенным пунктам нет

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Курганской области стабилизирована, угрозы населенным пунктам в регионе нет, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Обстановка стабилизирована. Угрозы населенным пунктам Курганской области нет. Авиация МЧС России продолжает работу до полной ликвидации локализованных очагов в лесном массиве", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего двумя самолетами-амфибиями Бе-200ЧС и вертолетом Ми-8 МЧС РФ совершены более 600 сбросов воды общим объемом более 3,5 тысячи тонн.
"Сегодня, 12 мая, работа авиации продолжится на территории лесного массива Юргамышского муниципального округа. С помощью инженерной машины разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России осуществляется прокладка минерализованных полос", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что группировка МЧС России работает на территории Зауралья. Основные силы направлены на проливку местности. Пожарные работают в Кетовском, Каргапольском и Юргамышском муниципальных округах.
 
РоссияКурганская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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