https://ria.ru/20220512/poterya-1788134745.html

Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка

Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка - РИА Новости, 12.05.2022

Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка

Американская компания Disney потеряла 195 миллионов долларов во втором квартале текущего фингода, говорится в финансовом отчете компании. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:08

2022-05-12T15:08

2022-05-12T15:32

экономика

россия

украина

the walt disney company

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764823_0:332:2620:1806_1920x0_80_0_0_d97b69c0d1e66c46c02855da047c1361.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американская компания Disney потеряла 195 миллионов долларов во втором квартале текущего фингода, говорится в финансовом отчете компании.Ранее, 10 марта компания сообщила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине.Акции компании дешевеют на предторгах на 4,2%.The Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.

https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, the walt disney company