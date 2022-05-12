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Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка - РИА Новости, 12.05.2022
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Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка
Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка - РИА Новости, 12.05.2022
Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка
Американская компания Disney потеряла 195 миллионов долларов во втором квартале текущего фингода, говорится в финансовом отчете компании. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:08
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экономика
россия
украина
the walt disney company
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американская компания Disney потеряла 195 миллионов долларов во втором квартале текущего фингода, говорится в финансовом отчете компании.Ранее, 10 марта компания сообщила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине.Акции компании дешевеют на предторгах на 4,2%.The Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.
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экономика, россия, украина, the walt disney company
15:08 12.05.2022 (обновлено: 15:32 12.05.2022)
 
Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка

Компания Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Walt Disney Company
Логотип Walt Disney Company - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Walt Disney Company. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американская компания Disney потеряла 195 миллионов долларов во втором квартале текущего фингода, говорится в финансовом отчете компании.
"В текущем квартале компания зафиксировала расходы на общую сумму 195 миллионов долларов в связи с обесценением нематериального актива, связанного с каналом Disney в России", - говорится в сообщении.
Ранее, 10 марта компания сообщила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине.
Акции компании дешевеют на предторгах на 4,2%.
The Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.
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