07:28 12.05.2022 (обновлено: 10:54 12.05.2022)
В Белгородской области уточнили число пострадавших при обстреле села
Число пострадавших при обстреле белгородского села Солохи силами ВСУ выросло до семи
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкОкно жилого дома в селе Солохи Белгородской области, поврежденное в результате обстрела со стороны Украины
Окно жилого дома в селе Солохи Белгородской области, поврежденное в результате обстрела со стороны Украины
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. По уточненным данным, при обстреле села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек и семеро получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Семеро раненых, поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь", — написал глава области.
Он добавил, что его заместители Константин Полежаев и Владимир Базаров выехали на место, чтобы оценить масштабы повреждения жилых домов и построек. Гладков подчеркнул, что нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.
После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
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Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, военные нарастят "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.