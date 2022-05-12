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В Белгородской области уточнили число пострадавших при обстреле села - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/postradavshie-1788035811.html
В Белгородской области уточнили число пострадавших при обстреле села
В Белгородской области уточнили число пострадавших при обстреле села - РИА Новости, 12.05.2022
В Белгородской области уточнили число пострадавших при обстреле села
По уточненным данным, при обстреле села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек и семеро получили ранения, сообщил в своем... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T07:28
2022-05-12T10:54
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
украина
москва
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. По уточненным данным, при обстреле села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек и семеро получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Семеро раненых, поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь", — написал глава области.Он добавил, что его заместители Константин Полежаев и Владимир Базаров выехали на место, чтобы оценить масштабы повреждения жилых домов и построек. Гладков подчеркнул, что нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, военные нарастят "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина, москва
07:28 12.05.2022 (обновлено: 10:54 12.05.2022)
 
В Белгородской области уточнили число пострадавших при обстреле села

Число пострадавших при обстреле белгородского села Солохи силами ВСУ выросло до семи

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкОкно жилого дома в селе Солохи Белгородской области, поврежденное в результате обстрела со стороны Украины
Окно жилого дома в селе Солохи Белгородской области, поврежденное в результате обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
Окно жилого дома в селе Солохи Белгородской области, поврежденное в результате обстрела со стороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. По уточненным данным, при обстреле села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек и семеро получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Семеро раненых, поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь", — написал глава области.
Он добавил, что его заместители Константин Полежаев и Владимир Базаров выехали на место, чтобы оценить масштабы повреждения жилых домов и построек. Гладков подчеркнул, что нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.
После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
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Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, военные нарастят "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияУкраинаМосква
 
 
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