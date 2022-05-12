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В Белгородской области уточнили число пострадавших при обстреле села

В Белгородской области уточнили число пострадавших при обстреле села - РИА Новости, 12.05.2022

В Белгородской области уточнили число пострадавших при обстреле села

По уточненным данным, при обстреле села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек и семеро получили ранения, сообщил в своем... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T07:28

2022-05-12T07:28

2022-05-12T10:54

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

украина

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. По уточненным данным, при обстреле села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек и семеро получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Семеро раненых, поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь", — написал глава области.Он добавил, что его заместители Константин Полежаев и Владимир Базаров выехали на место, чтобы оценить масштабы повреждения жилых домов и построек. Гладков подчеркнул, что нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, военные нарастят "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина, москва