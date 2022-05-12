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Липецкая область отправила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
Липецкая область отправила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс - РИА Новости, 12.05.2022
Липецкая область отправила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
Власти Липецкой области отправили еще 200 тонн гуманитарного груза жителям Володарского района Донецкой народной республики, где сейчас работает команда липчан, РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:08
2022-05-12T16:08
2022-05-12T16:08
липецкая область
донбасс
игорь артамонов
гуманитарная помощь
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ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области отправили еще 200 тонн гуманитарного груза жителям Володарского района Донецкой народной республики, где сейчас работает команда липчан, помогая восстанавливать системы жизнеобеспечения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что это уже десятый гуманитарный груз из Липецкой области, составленный по пожеланиям местных жителей. В него вошли преимущественно продукты питания, медикаменты, стройматериалы и топливо.Машины с гуманитарной помощью из Липецкой области на Донбасс уходят каждую неделю. По словам губернатора, на призыв о помощи откликнулись как крупные предприятия региона, так и обычные жители. Люди приносят в центральный пункт сбора одежду, обувь, средства гигиены, конфеты, тушёнку и другие товары."Липчане никогда не оставались в стороне. Мы одними из первых приняли у себя жителей, прибывших в Липецкую область из ДНР и ЛНР, и сейчас стремимся оказать помощь в восстановлении Донбасса, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20220511/zabeg-1787845652.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, игорь артамонов, гуманитарная помощь
ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости
. Власти Липецкой области отправили еще 200 тонн гуманитарного груза жителям Володарского района Донецкой народной республики, где сейчас работает команда липчан, помогая восстанавливать системы жизнеобеспечения, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что это уже десятый гуманитарный груз из Липецкой области, составленный по пожеланиям местных жителей. В него вошли преимущественно продукты питания, медикаменты, стройматериалы и топливо.
Машины с гуманитарной помощью из Липецкой области на Донбасс уходят каждую неделю. По словам губернатора, на призыв о помощи откликнулись как крупные предприятия региона, так и обычные жители. Люди приносят в центральный пункт сбора одежду, обувь, средства гигиены, конфеты, тушёнку и другие товары.
"Липчане никогда не оставались в стороне. Мы одними из первых приняли у себя жителей, прибывших в Липецкую область из ДНР и ЛНР, и сейчас стремимся оказать помощь в восстановлении Донбасса, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни", – отметил Артамонов.