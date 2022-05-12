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Липецкая область отправила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс - РИА Новости, 12.05.2022
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Липецкая область
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Липецкая область отправила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
Липецкая область отправила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс - РИА Новости, 12.05.2022
Липецкая область отправила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
Власти Липецкой области отправили еще 200 тонн гуманитарного груза жителям Володарского района Донецкой народной республики, где сейчас работает команда липчан, РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:08
2022-05-12T16:08
липецкая область
донбасс
игорь артамонов
гуманитарная помощь
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ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области отправили еще 200 тонн гуманитарного груза жителям Володарского района Донецкой народной республики, где сейчас работает команда липчан, помогая восстанавливать системы жизнеобеспечения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что это уже десятый гуманитарный груз из Липецкой области, составленный по пожеланиям местных жителей. В него вошли преимущественно продукты питания, медикаменты, стройматериалы и топливо.Машины с гуманитарной помощью из Липецкой области на Донбасс уходят каждую неделю. По словам губернатора, на призыв о помощи откликнулись как крупные предприятия региона, так и обычные жители. Люди приносят в центральный пункт сбора одежду, обувь, средства гигиены, конфеты, тушёнку и другие товары."Липчане никогда не оставались в стороне. Мы одними из первых приняли у себя жителей, прибывших в Липецкую область из ДНР и ЛНР, и сейчас стремимся оказать помощь в восстановлении Донбасса, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни", – отметил Артамонов.
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донбасс, игорь артамонов, гуманитарная помощь
16:08 12.05.2022
 

Липецкая область отправила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области отправили еще 200 тонн гуманитарного груза жителям Володарского района Донецкой народной республики, где сейчас работает команда липчан, помогая восстанавливать системы жизнеобеспечения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что это уже десятый гуманитарный груз из Липецкой области, составленный по пожеланиям местных жителей. В него вошли преимущественно продукты питания, медикаменты, стройматериалы и топливо.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Машины с гуманитарной помощью из Липецкой области на Донбасс уходят каждую неделю. По словам губернатора, на призыв о помощи откликнулись как крупные предприятия региона, так и обычные жители. Люди приносят в центральный пункт сбора одежду, обувь, средства гигиены, конфеты, тушёнку и другие товары.
"Липчане никогда не оставались в стороне. Мы одними из первых приняли у себя жителей, прибывших в Липецкую область из ДНР и ЛНР, и сейчас стремимся оказать помощь в восстановлении Донбасса, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьДонбассИгорь АртамоновГуманитарная помощь
 
 
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