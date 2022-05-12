https://ria.ru/20220512/polyanskiy-1788228976.html

Полянский предположил, какова "тактика" Киева при подсчете потерь ВС России

Полянский предположил, какова "тактика" Киева при подсчете потерь ВС России - РИА Новости, 12.05.2022

Полянский предположил, какова "тактика" Киева при подсчете потерь ВС России

Украинская сторона, заявляя о тысячах погибших среди российских военных, берет цифру Минобороны о потерях Киева и прибавляет к ней 2-3 тысячи, заявил первый... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T23:36

2022-05-12T23:36

2022-05-12T23:36

в мире

россия

украина

донбасс

дмитрий полянский

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ООН, 12 мая – РИА Новости. Украинская сторона, заявляя о тысячах погибших среди российских военных, берет цифру Минобороны о потерях Киева и прибавляет к ней 2-3 тысячи, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью онлайн-изданию UnHerd.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/es-1788210411.html

россия

украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, дмитрий полянский