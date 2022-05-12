Полянский предположил, какова "тактика" Киева при подсчете потерь ВС России
Полянский предположил, какова "тактика" Киева при подсчете потерь российских военных
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 12 мая – РИА Новости. Украинская сторона, заявляя о тысячах погибших среди российских военных, берет цифру Минобороны о потерях Киева и прибавляет к ней 2-3 тысячи, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью онлайн-изданию UnHerd.
"У нас есть украинский представитель (постпред Украины при ООН Сергей Кислица), и я думаю, что тактика подсчета якобы российских потерь очень проста. Они просто берут статистику Минобороны РФ об украинских потерях, которая, насколько нам кажется, более-менее точна. А затем они добавляют 2-3 тысячи человек к ней", - сказал Полянский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.