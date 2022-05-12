https://ria.ru/20220512/polyanskiy-1788218802.html

Полянский ответил на вопрос о возможной ядерной эскалации

Полянский ответил на вопрос о возможной ядерной эскалации - РИА Новости, 12.05.2022

Полянский ответил на вопрос о возможной ядерной эскалации

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, говоря о вероятности ядерной эскалации, заявил, что странам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающим ей,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:54

2022-05-12T21:54

2022-05-12T21:54

россия

дмитрий полянский

в мире

ядерное оружие

дмитрий медведев

украина

нато

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ООН, 12 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, говоря о вероятности ядерной эскалации, заявил, что странам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающим ей, "следует учитывать все варианты".Ведущий онлайн-издания UnHerd News задал вопрос о том, какова вероятность ядерной эскалации и при каких обстоятельствах Россия будет считать оправданным ядерный удар."Я дипломат я не отношусь к кругам, принимающим решение по ядерной стратегии. Но я могу сказать, что да, мы обладаем ядерным оружием, да, если есть экзистенциальная угроза России, тогда, я абсолютно уверен, что мы можем применить ядерное оружие", - добавил он.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, а у такого конфликта есть риск перехода в полноценную ядерную войну.

https://ria.ru/20220512/es-1788210411.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, дмитрий полянский, в мире, ядерное оружие, дмитрий медведев, украина, нато