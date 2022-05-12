Полянский ответил на вопрос о возможной ядерной эскалации
Дипломат Полянский: угрожая ядерной державе, "следует учитывать все варианты"
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 12 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, говоря о вероятности ядерной эскалации, заявил, что странам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающим ей, "следует учитывать все варианты".
Ведущий онлайн-издания UnHerd News задал вопрос о том, какова вероятность ядерной эскалации и при каких обстоятельствах Россия будет считать оправданным ядерный удар.
"Я не военный, и не мне делать такие заключения. Но я думаю, если вы имеете дело с ядерной державой, если вы угрожаете вооруженной державе, вам следует учитывать все варианты", - сказал Полянский.
"Я дипломат я не отношусь к кругам, принимающим решение по ядерной стратегии. Но я могу сказать, что да, мы обладаем ядерным оружием, да, если есть экзистенциальная угроза России, тогда, я абсолютно уверен, что мы можем применить ядерное оружие", - добавил он.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, а у такого конфликта есть риск перехода в полноценную ядерную войну.