https://ria.ru/20220512/polsha-1788194117.html

Польша готова отказаться от своего участка газопровода "Ямал – Европа"

Польша готова отказаться от своего участка газопровода "Ямал – Европа" - РИА Новости, 12.05.2022

Польша готова отказаться от своего участка газопровода "Ямал – Европа"

Польша готова отказаться от использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ польского участка трубопровода "Ямал – Европа", заявила журналистам министр... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:42

2022-05-12T18:42

2022-05-12T18:42

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польша готова отказаться от использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ польского участка трубопровода "Ямал – Европа", заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.Ранее сообщалось, что "Газпрому" теперь запрещено использовать принадлежащий компании EuRoPol GAZ польский участок трубопровода "Ямал – Европа" для транспортировки газа. В соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода "Ямал – Европа"."Вчера в пакет санкций попали как EuRoPol Gas, так и немецкие компании, сотрудничающие с "Газпромом". Тот газ, который мы имеем через соединение с Германией, - это не только российский газ, но и газ с рынка, это разные молекулы, которые идут к нам, а не только российские молекулы. К варианту без этого соединения с Германией в наших стратегиях управления мы тоже готовы", - сказала Москва.При этом министр заявила, что польские подземные газовые хранилища уже заполнены на 85%.Ранее польская сторона внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, и получать дивиденды.Газопровод "Ямал – Европа" является одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Газопровод протяжённостью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран: России, Белоруссии, Польши и Германии, может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Польский концерн PGNiG владеет, прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18% акций в уставном капитале EuRoPol Gaz, 48,82% акций принадлежат "Газпрому".

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/frg-1788177220.html

https://ria.ru/20220512/polsha-1788140548.html

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экономика, польша, германия, россия, газпром, pgnig