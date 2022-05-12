https://ria.ru/20220512/polsha-1788140548.html
Эксперт предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России
Эксперт предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперт предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России
Планы Польши по военному строительству и закупке новейших вооружений в ближайшее время превратят эту страну в серьезную военную угрозу для РФ и прямой... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:27
2022-05-12T15:27
2022-05-12T15:27
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Планы Польши по военному строительству и закупке новейших вооружений в ближайшее время превратят эту страну в серьезную военную угрозу для РФ и прямой антироссийский таран, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.Коротченко напомнил, что Варшава активно модернизирует свои вооруженные силы – заключены контракты на поставку 250 американских танков Abrams в самой современной модификации, 32 истребителя пятого поколения F-35, которые могут быть носителями ядерного оружия, а также протикорабельные ракеты для контроля акватории Балтийского моря и системы ПВО Patriot PAC-3.Также в планах Варшавы увеличить численность Вооруженных сил с 160 тысяч до 300 тысяч "штыков". Военный бюджет Польши уже спланирован в размере 3% от ВВП."Кроме того, польское правительство предусматривает и усиление возможностей Польши в предвоенный и военный период. В частности, мобилизационный потенциал составляет порядка миллиона человек, которые также могут быть поставлены под ружье в случае необходимости в качестве дополнения к существующей численности польской армии", - отметил Коротченко.По его словам, Польша также существенно усилила свои силы специальных операций с возможностью проведения диверсионно-разведывательных операций и заброски соответствующих групп на территорию противника. Также заявлялось о желании Польши разместить у себя американское тактическое ядерное оружие."Не будем забывать и про объект ПРО США на территории Польши, который может помимо ракет-перехватчиков использовать из штатных пусковых установок также крылатые ракеты Tomahawk, в том числе с ядерной боевой частью", - подчеркнул собеседник.
https://ria.ru/20220511/polsha-1787995139.html
https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, нато, россия, в мире
Эксперт предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России
Эксперт Коротченко предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Планы Польши по военному строительству и закупке новейших вооружений в ближайшее время превратят эту страну в серьезную военную угрозу для РФ и прямой антироссийский таран, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.
"На наших границах мы видим достаточно сильную в военном отношении страну, с большими военными и политическими амбициями, настроенную откровенно антироссийски. Мы получаем сейчас такой аналог пилсудской Польши
30-х годов, но уже на абсолютно новом технологическом уровне и в составе НАТО
. Таким образом, Польша становится прямым антироссийским тараном", - объяснил эксперт.
Коротченко напомнил, что Варшава
активно модернизирует свои вооруженные силы – заключены контракты на поставку 250 американских танков Abrams
в самой современной модификации, 32 истребителя пятого поколения F-35
, которые могут быть носителями ядерного оружия, а также протикорабельные ракеты для контроля акватории Балтийского моря
и системы ПВО Patriot
PAC-3.
Также в планах Варшавы увеличить численность Вооруженных сил с 160 тысяч до 300 тысяч "штыков". Военный бюджет Польши уже спланирован в размере 3% от ВВП.
"Кроме того, польское правительство предусматривает и усиление возможностей Польши в предвоенный и военный период. В частности, мобилизационный потенциал составляет порядка миллиона человек, которые также могут быть поставлены под ружье в случае необходимости в качестве дополнения к существующей численности польской армии", - отметил Коротченко.
По его словам, Польша также существенно усилила свои силы специальных операций с возможностью проведения диверсионно-разведывательных операций и заброски соответствующих групп на территорию противника. Также заявлялось о желании Польши разместить у себя американское тактическое ядерное оружие.
"Не будем забывать и про объект ПРО США
на территории Польши, который может помимо ракет-перехватчиков использовать из штатных пусковых установок также крылатые ракеты Tomahawk, в том числе с ядерной боевой частью", - подчеркнул собеседник.