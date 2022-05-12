https://ria.ru/20220512/polsha-1788140548.html

Эксперт предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России

Эксперт предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперт предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России

Планы Польши по военному строительству и закупке новейших вооружений в ближайшее время превратят эту страну в серьезную военную угрозу для РФ и прямой... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:27

2022-05-12T15:27

2022-05-12T15:27

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россия

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Планы Польши по военному строительству и закупке новейших вооружений в ближайшее время превратят эту страну в серьезную военную угрозу для РФ и прямой антироссийский таран, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.Коротченко напомнил, что Варшава активно модернизирует свои вооруженные силы – заключены контракты на поставку 250 американских танков Abrams в самой современной модификации, 32 истребителя пятого поколения F-35, которые могут быть носителями ядерного оружия, а также протикорабельные ракеты для контроля акватории Балтийского моря и системы ПВО Patriot PAC-3.Также в планах Варшавы увеличить численность Вооруженных сил с 160 тысяч до 300 тысяч "штыков". Военный бюджет Польши уже спланирован в размере 3% от ВВП."Кроме того, польское правительство предусматривает и усиление возможностей Польши в предвоенный и военный период. В частности, мобилизационный потенциал составляет порядка миллиона человек, которые также могут быть поставлены под ружье в случае необходимости в качестве дополнения к существующей численности польской армии", - отметил Коротченко.По его словам, Польша также существенно усилила свои силы специальных операций с возможностью проведения диверсионно-разведывательных операций и заброски соответствующих групп на территорию противника. Также заявлялось о желании Польши разместить у себя американское тактическое ядерное оружие."Не будем забывать и про объект ПРО США на территории Польши, который может помимо ракет-перехватчиков использовать из штатных пусковых установок также крылатые ракеты Tomahawk, в том числе с ядерной боевой частью", - подчеркнул собеседник.

https://ria.ru/20220511/polsha-1787995139.html

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html

польша

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

польша, нато, россия, в мире