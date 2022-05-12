https://ria.ru/20220512/polsha-1788052677.html

МИД заявил, что польские власти идут в авангарде русофобии

МИД заявил, что польские власти идут в авангарде русофобии - РИА Новости, 12.05.2022

МИД заявил, что польские власти идут в авангарде русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева, заявила, что польские власти... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:55

2022-05-12T09:55

2022-05-12T10:15

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева, заявила, что польские власти перешли все границы, "растоптали мораль" и идут в авангарде русофобии.В понедельник, 9 мая, Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на кладбище агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения. В российском МИД заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы."Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело", - сказала Захарова в эфире передачи "Соловьев. LIVE". "На дипломатическом уровне мы этот вопрос обозначили, наши граждане ответили по-своему", - добавила дипломат.Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау назвал нападение на посла Андреева инцидентом, "достойным сожаления". Вице-премьер правительства Польши, министр государственных активов Яцек Сасин также негативно отнесся к произошедшему. Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского телевидения указывал, что официальная Варшава хочет закрыть тему нападения на Андреева выражением сожаления.Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности. После нападения на Андреева в Варшаве красной краской облили табличку польского посольства в Москве. В посольстве Польши в Москве в разговоре с РИА Новости назвали инцидент "хулиганским поведением" и отказались комментировать произошедшее.

https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html

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Ольга Маркова

в мире, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), збигнев рау, варшава, москва, мид польши, мария захарова