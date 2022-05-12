https://ria.ru/20220512/pogody-1788041489.html

В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности

В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.05.2022

В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил до вечера четверга желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра и грозы, следует из данных... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:41

2022-05-12T08:41

2022-05-12T08:41

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до вечера четверга желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 21.00 среды."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Согласно данным Гидрометцентра, предупреждение о ветре с порывами 15-20 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует с 12.00 12 мая до 21.00 12 мая.Отмечается, что жителей Москвы и Подмосковья ждет гроза с 15.00 12 мая до 23.00 12 мая.

https://ria.ru/20220512/pogoda-1788040483.html

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московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода