https://ria.ru/20220512/pogody-1788041489.html
В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности
В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.05.2022
В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил до вечера четверга желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра и грозы, следует из данных... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:41
2022-05-12T08:41
2022-05-12T08:41
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до вечера четверга желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 21.00 среды."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Согласно данным Гидрометцентра, предупреждение о ветре с порывами 15-20 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует с 12.00 12 мая до 21.00 12 мая.Отмечается, что жителей Москвы и Подмосковья ждет гроза с 15.00 12 мая до 23.00 12 мая.
https://ria.ru/20220512/pogoda-1788040483.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за ветра и грозы