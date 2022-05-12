https://ria.ru/20220512/podrostok-1788035166.html

В Комсомольске-на-Амуре подростка унесло течением

В Комсомольске-на-Амуре подростка унесло течением - РИА Новости, 12.05.2022

В Комсомольске-на-Амуре подростка унесло течением

Подросток из Комсомольска-на-Амуре, решивший помыть ботинки в горной реке, сорвался с берега и его унесло течением, ребенка ищут спасатели, сообщает краевой... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T07:18

2022-05-12T07:18

2022-05-12T07:20

происшествия

комсомольск-на-амуре

россия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 12 мая — РИА Новости. Подросток из Комсомольска-на-Амуре, решивший помыть ботинки в горной реке, сорвался с берега и его унесло течением, ребенка ищут спасатели, сообщает краевой главк МЧС.По данным спасателей, инцидент произошел в среду. Ребенок 2006 года рождения вместе с другими детьми гулял по парку. Запачкав обувь, он решил помыть ботинки и подошел к берегу реки Силинка. Не удержавшись, подросток упал в воду, сильным течением его подхватило и унесло."Река горная, поэтому поиски затрудняются тем, что большой уровень воды, видимость почти нулевая, бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно. Проводим осмотр береговой черты", — цитирует пресс-служба главка слова замначальника ПСО Комсомольска-на-Амуре Николая Гуртового.Отмечается, что на место предполагаемого происшествия была направлена группа спасателей поисково-спасательного отряда Комсомольска-на-Амуре и городского поисково-спасательного отряда. За минувший день спасателями обследовано порядка шести километров берега с обеих сторон реки. Поиски результатов не дали и продолжаются, уточнили в главке.

https://ria.ru/20220512/rebenok-1788035292.html

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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровск