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В Комсомольске-на-Амуре подростка унесло течением
В Комсомольске-на-Амуре подростка унесло течением - РИА Новости, 12.05.2022
В Комсомольске-на-Амуре подростка унесло течением
Подросток из Комсомольска-на-Амуре, решивший помыть ботинки в горной реке, сорвался с берега и его унесло течением, ребенка ищут спасатели, сообщает краевой... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T07:18
2022-05-12T07:18
2022-05-12T07:20
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ХАБАРОВСК, 12 мая — РИА Новости. Подросток из Комсомольска-на-Амуре, решивший помыть ботинки в горной реке, сорвался с берега и его унесло течением, ребенка ищут спасатели, сообщает краевой главк МЧС.По данным спасателей, инцидент произошел в среду. Ребенок 2006 года рождения вместе с другими детьми гулял по парку. Запачкав обувь, он решил помыть ботинки и подошел к берегу реки Силинка. Не удержавшись, подросток упал в воду, сильным течением его подхватило и унесло."Река горная, поэтому поиски затрудняются тем, что большой уровень воды, видимость почти нулевая, бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно. Проводим осмотр береговой черты", — цитирует пресс-служба главка слова замначальника ПСО Комсомольска-на-Амуре Николая Гуртового.Отмечается, что на место предполагаемого происшествия была направлена группа спасателей поисково-спасательного отряда Комсомольска-на-Амуре и городского поисково-спасательного отряда. За минувший день спасателями обследовано порядка шести километров берега с обеих сторон реки. Поиски результатов не дали и продолжаются, уточнили в главке.
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровск
07:18 12.05.2022 (обновлено: 07:20 12.05.2022)
В Комсомольске-на-Амуре подростка унесло течением
Подростка из Комсомольска-на-Амуре, очищавшего ботинки в горной реке, унесло течением
ХАБАРОВСК, 12 мая — РИА Новости. Подросток из Комсомольска-на-Амуре, решивший помыть ботинки в горной реке, сорвался с берега и его унесло течением, ребенка ищут спасатели, сообщает краевой главк МЧС.
По данным спасателей, инцидент произошел в среду. Ребенок 2006 года рождения вместе с другими детьми гулял по парку. Запачкав обувь, он решил помыть ботинки и подошел к берегу реки Силинка. Не удержавшись, подросток упал в воду, сильным течением его подхватило и унесло.
"Река горная, поэтому поиски затрудняются тем, что большой уровень воды, видимость почти нулевая, бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно. Проводим осмотр береговой черты", — цитирует пресс-служба главка слова замначальника ПСО Комсомольска-на-Амуре
Николая Гуртового.
Отмечается, что на место предполагаемого происшествия была направлена группа спасателей поисково-спасательного отряда Комсомольска-на-Амуре и городского поисково-спасательного отряда. За минувший день спасателями обследовано порядка шести километров берега с обеих сторон реки. Поиски результатов не дали и продолжаются, уточнили в главке.