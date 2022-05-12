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В Подмосковье с начала мая зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости - РИА Новости, 12.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220512/podmoskove-1788068445.html
В Подмосковье с начала мая зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости
В Подмосковье с начала мая зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости - РИА Новости, 12.05.2022
В Подмосковье с начала мая зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости
В Подмосковье с начала мая в ускоренном порядке зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости в рамках "дачной амнистии", сообщила зампред правительства... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:09
2022-05-12T11:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Подмосковье с начала мая в ускоренном порядке зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости в рамках "дачной амнистии", сообщила зампред правительства области Анна Кротова."Согласно новому закону, который вступил в силу с мая 2022 года, в рамках "дачной амнистии" оформить в собственность недвижимость на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в границах населённых пунктов можно за три дня. Сократились сроки кадастрового учета и регистрации прав. Зарегистрировать своё имущество можно было и в майские праздники - все дни, кроме 1 и 9 мая, работали офисы. Так, в ускоренном порядке за майские праздники зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости", - привели в пресс-службе облправительства слова Кротовой.Как отмечается в сообщении, действие "дачной амнистии" распространяется также на дома для сезонного использования: садовые домики, гаражи, бани, хозяйственные постройки."Подать документы на регистрацию недвижимости можно на сайте Росреестра или в МФЦ. Для этого собственнику необходимо предоставить технический план и декларацию. В Подмосковье работает сервис помощи в регистрации, услугу "под ключ" предоставляет МОБТИ. Зарегистрировать своë имущество можно с помощью выездной регистрации. Для этого нужно заказать выезд на дом или в офис Росреестра, можно также обратиться в мобильный пункт соцгазификации. Специалист примет документы и привезет выписки из ЕГРН на руки", - добавили в пресс-службе.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), жилье, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
11:09 12.05.2022
 

В Подмосковье с начала мая зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Подмосковье с начала мая в ускоренном порядке зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости в рамках "дачной амнистии", сообщила зампред правительства области Анна Кротова.
"Согласно новому закону, который вступил в силу с мая 2022 года, в рамках "дачной амнистии" оформить в собственность недвижимость на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в границах населённых пунктов можно за три дня. Сократились сроки кадастрового учета и регистрации прав. Зарегистрировать своё имущество можно было и в майские праздники - все дни, кроме 1 и 9 мая, работали офисы. Так, в ускоренном порядке за майские праздники зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости", - привели в пресс-службе облправительства слова Кротовой.
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Как отмечается в сообщении, действие "дачной амнистии" распространяется также на дома для сезонного использования: садовые домики, гаражи, бани, хозяйственные постройки.
"Подать документы на регистрацию недвижимости можно на сайте Росреестра или в МФЦ. Для этого собственнику необходимо предоставить технический план и декларацию. В Подмосковье работает сервис помощи в регистрации, услугу "под ключ" предоставляет МОБТИ. Зарегистрировать своë имущество можно с помощью выездной регистрации. Для этого нужно заказать выезд на дом или в офис Росреестра, можно также обратиться в мобильный пункт соцгазификации. Специалист примет документы и привезет выписки из ЕГРН на руки", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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