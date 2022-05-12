https://ria.ru/20220512/podderzhka-1788116342.html
Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки
Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки - РИА Новости, 12.05.2022
Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки
Уровень внутреннего спроса и сокращение объема денег на счетах предприятий и граждан сказываются на экономической динамике, такие риски нужно снижать, в том... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:07
2022-05-12T14:07
2022-05-12T14:07
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уровень внутреннего спроса и сокращение объема денег на счетах предприятий и граждан сказываются на экономической динамике, такие риски нужно снижать, в том числе, с помощью адресной поддержки, заявил в четверг президент России Владимир Путин."Внутренний спрос в нашей стране отстает от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться и объем денежных средств на счетах предприятий и граждан. Очевидно, что эти факторы сказываются на экономической динамике. И такие риски нужно снижать, в том числе, опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220506/ekonomika-1787327917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки
Президент Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уровень внутреннего спроса и сокращение объема денег на счетах предприятий и граждан сказываются на экономической динамике, такие риски нужно снижать, в том числе, с помощью адресной поддержки, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Внутренний спрос в нашей стране отстает от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться и объем денежных средств на счетах предприятий и граждан. Очевидно, что эти факторы сказываются на экономической динамике. И такие риски нужно снижать, в том числе, опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.