https://ria.ru/20220512/podderzhka-1788116342.html

Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки

Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки - РИА Новости, 12.05.2022

Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки

Уровень внутреннего спроса и сокращение объема денег на счетах предприятий и граждан сказываются на экономической динамике, такие риски нужно снижать, в том... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:07

2022-05-12T14:07

2022-05-12T14:07

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уровень внутреннего спроса и сокращение объема денег на счетах предприятий и граждан сказываются на экономической динамике, такие риски нужно снижать, в том числе, с помощью адресной поддержки, заявил в четверг президент России Владимир Путин."Внутренний спрос в нашей стране отстает от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться и объем денежных средств на счетах предприятий и граждан. Очевидно, что эти факторы сказываются на экономической динамике. И такие риски нужно снижать, в том числе, опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220506/ekonomika-1787327917.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин