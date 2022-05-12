https://ria.ru/20220512/pobeda-1788162117.html

Посол Армении: победу в войне одержал многонациональный советский народ

Посол Армении: победу в войне одержал многонациональный советский народ - РИА Новости, 12.05.2022

Посол Армении: победу в войне одержал многонациональный советский народ

Победа в Великой Отечественной войне - это победа многонационального советского народа, ставка нацистской Германии на его раскол не оправдалась, важно сохранить РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:37

2022-05-12T16:37

2022-05-12T16:37

день победы — 2022

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армения

россия

день победы

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне - это победа многонационального советского народа, ставка нацистской Германии на его раскол не оправдалась, важно сохранить память об общем подвиге, заявил на торжественном приеме по случаю 77-й годовщины Победы посол Армении в России Вагаршак Арутюнян.И что при начале боевых действий начнутся разногласия. Но этот замысел не оправдался. Советский народ плечом к плечу встал на фронте, рядом воевали русский, казах, армянин, все другие национальности. И воевали не только на фронте, в армии, партизанских отрядах, но и в тылу", - сказал Арутюнян.Он подчеркнул, что неоценимый вклад в общую победу внесли и те, кто принял у себя эвакуированных сограждан многонациональной страны."У нас в Ереване есть мемориал тех, кто был эвакуирован (в Армению), в том числе из блокадного Ленинграда. Когда проходишь по этому мемориалу, то можно изучать карту Советского Союза", - заявил посол.Военный атташе при посольстве Армении Армен Лалаян отметил, что 108 представителей республики в годы войны стали Героями Советского Союза, но в памяти останется подвиг каждого участника войны - от рядового солдата до маршала, ведь на фронт после объявления мобилизации ушел почти каждый пятый житель Советской Армении."Сохранение памяти является важной составляющей нашей общей победы - в республике Армения во все времена очень бережно и трепетно относились к этому. И сегодня на территории Армении под охраной государства находится почти шесть сотен памятников участникам Великой Отечественной войны", - сказал Лалаян.Специальными гостями приема стали ветеран войны, вице-адмирал Ашот Саркисов, родственники советских военачальников - Баграмяна, Бабаджаняна, Микояна, представители МИД и Минобороны РФ, дипломаты аккредитованных в Москве дипмиссий. На торжественном концерте были показаны отрывки из картин "Летят журавли", "Песнь прошедших дней", "Солдат и слон" и прозвучали в живом исполнении песни "Журавли", "Поклонимся великим тем годам", "Майский вальс" и "День победы".

https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html

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Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах 9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. 2022-05-12T16:37 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, россия, день победы