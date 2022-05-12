https://ria.ru/20220512/pobeda-1788162117.html
Посол Армении: победу в войне одержал многонациональный советский народ
Посол Армении: победу в войне одержал многонациональный советский народ - РИА Новости, 12.05.2022
Посол Армении: победу в войне одержал многонациональный советский народ
Победа в Великой Отечественной войне - это победа многонационального советского народа, ставка нацистской Германии на его раскол не оправдалась, важно сохранить РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:37
2022-05-12T16:37
2022-05-12T16:37
день победы — 2022
в мире
армения
россия
день победы
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне - это победа многонационального советского народа, ставка нацистской Германии на его раскол не оправдалась, важно сохранить память об общем подвиге, заявил на торжественном приеме по случаю 77-й годовщины Победы посол Армении в России Вагаршак Арутюнян.И что при начале боевых действий начнутся разногласия. Но этот замысел не оправдался. Советский народ плечом к плечу встал на фронте, рядом воевали русский, казах, армянин, все другие национальности. И воевали не только на фронте, в армии, партизанских отрядах, но и в тылу", - сказал Арутюнян.Он подчеркнул, что неоценимый вклад в общую победу внесли и те, кто принял у себя эвакуированных сограждан многонациональной страны."У нас в Ереване есть мемориал тех, кто был эвакуирован (в Армению), в том числе из блокадного Ленинграда. Когда проходишь по этому мемориалу, то можно изучать карту Советского Союза", - заявил посол.Военный атташе при посольстве Армении Армен Лалаян отметил, что 108 представителей республики в годы войны стали Героями Советского Союза, но в памяти останется подвиг каждого участника войны - от рядового солдата до маршала, ведь на фронт после объявления мобилизации ушел почти каждый пятый житель Советской Армении."Сохранение памяти является важной составляющей нашей общей победы - в республике Армения во все времена очень бережно и трепетно относились к этому. И сегодня на территории Армении под охраной государства находится почти шесть сотен памятников участникам Великой Отечественной войны", - сказал Лалаян.Специальными гостями приема стали ветеран войны, вице-адмирал Ашот Саркисов, родственники советских военачальников - Баграмяна, Бабаджаняна, Микояна, представители МИД и Минобороны РФ, дипломаты аккредитованных в Москве дипмиссий. На торжественном концерте были показаны отрывки из картин "Летят журавли", "Песнь прошедших дней", "Солдат и слон" и прозвучали в живом исполнении песни "Журавли", "Поклонимся великим тем годам", "Майский вальс" и "День победы".
https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.
2022-05-12T16:37
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РИА Новости
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в мире, армения, россия, день победы
Посол Армении: победу в войне одержал многонациональный советский народ
Посол Армении Арутюнян: победу в Великой Отечественной одержал многонациональный народ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне - это победа многонационального советского народа, ставка нацистской Германии на его раскол не оправдалась, важно сохранить память об общем подвиге, заявил на торжественном приеме по случаю 77-й годовщины Победы посол Армении в России Вагаршак Арутюнян.
"Эта была победа многонационального советского народа. И в этой войне советский народ вышел с честью, защитил не только Советский Союз, но и спас Европу… В стратегии войны, какой ее планировал Гитлер, одним из замыслов было то, что Советский Союз многонационален, и в этом его слабость.
И что при начале боевых действий начнутся разногласия. Но этот замысел не оправдался. Советский народ плечом к плечу встал на фронте, рядом воевали русский, казах, армянин, все другие национальности. И воевали не только на фронте, в армии, партизанских отрядах, но и в тылу", - сказал Арутюнян.
Он подчеркнул, что неоценимый вклад в общую победу внесли и те, кто принял у себя эвакуированных сограждан многонациональной страны.
"У нас в Ереване
есть мемориал тех, кто был эвакуирован (в Армению
), в том числе из блокадного Ленинграда
. Когда проходишь по этому мемориалу, то можно изучать карту Советского Союза", - заявил посол.
Военный атташе при посольстве Армении Армен Лалаян отметил, что 108 представителей республики в годы войны стали Героями Советского Союза, но в памяти останется подвиг каждого участника войны - от рядового солдата до маршала, ведь на фронт после объявления мобилизации ушел почти каждый пятый житель Советской Армении.
"Сохранение памяти является важной составляющей нашей общей победы - в республике Армения во все времена очень бережно и трепетно относились к этому. И сегодня на территории Армении под охраной государства находится почти шесть сотен памятников участникам Великой Отечественной войны", - сказал Лалаян.
Специальными гостями приема стали ветеран войны, вице-адмирал Ашот Саркисов, родственники советских военачальников - Баграмяна, Бабаджаняна, Микояна, представители МИД и Минобороны РФ
, дипломаты аккредитованных в Москве
дипмиссий. На торжественном концерте были показаны отрывки из картин "Летят журавли", "Песнь прошедших дней", "Солдат и слон" и прозвучали в живом исполнении песни "Журавли", "Поклонимся великим тем годам", "Майский вальс" и "День победы".