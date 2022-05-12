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Определен порядок въезда в Россию иностранных участников ПМЭФ-2022

Определен порядок въезда в Россию иностранных участников ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 12.05.2022

Определен порядок въезда в Россию иностранных участников ПМЭФ-2022

Для оформления визы на въезд в Российскую Федерацию приглашенному на Форум гостю необходимо обратиться в соответствующее консульское учреждение Российской... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:49

2022-05-12T11:49

2022-05-12T11:49

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 мая – Фонд Росконгресс. Для оформления визы на въезд в Российскую Федерацию приглашенному на Форум гостю необходимо обратиться в соответствующее консульское учреждение Российской Федерации за рубежом с приглашением от Оргкомитета ПМЭФ, на основании которого работает ускоренный формат получения визы.Кроме того, в этом году участникам необходимо дополнительно оформить визовую карточку ПМЭФ в Едином личном кабинете (далее – ЕЛК) на сайте Форума.Во избежание организационных моментов с пересечением российской границы всем иностранным участникам необходимо:– не позднее чем за трое суток до выезда внести данные о въезде в Россию в ЕЛК;– иметь при себе действительный заграничный паспорт и визу (если виза необходима для въезда в Российскую Федерацию);– иметь при себе документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в Россию, и копию письма-приглашения утвержденного участника Петербургского международного экономического форума – 2022 (или письма о визовой поддержке) и распечатанную визовую карточку из ЕЛК."Упрощение процедуры въезда в Россию для участников и гостей Форума значительно улучшает перспективы развития делового климата и делового туризма: представители бизнеса и официальные лица в условиях ковидных ограничений могут въехать в страну на период времени больший, чем даты проведения Форума, что позволяет эффективно использовать время пребывания в России для проведения встреч и участия в мероприятиях Форума, а также посетить еще несколько регионов России, где существуют представительства компании. Уже сегодня свое участие в Форуме подтвердили представители из 77 стран", – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.Подробнее на сайте.Заявки на участие в Форуме принимаются до 6 июня 2022 года.Регистрация представителей СМИ заканчивается13 мая 2022 года.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-22 - в официальных соцсетях форума.Telegram:ВК:Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы