https://ria.ru/20220512/peskov-1788220368.html

Песков прокомментировал слухи об "ультиматумах" Киева по "Азовстали"

Песков прокомментировал слухи об "ультиматумах" Киева по "Азовстали" - РИА Новости, 12.05.2022

Песков прокомментировал слухи об "ультиматумах" Киева по "Азовстали"

В Кремле прокомментировали слухи об "ультиматумах" Киева по "Азовстали". РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:09

2022-05-12T22:09

2022-05-12T22:09

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

мариуполь

россия

украина

вооруженные силы украины

азовсталь

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Кремле прокомментировали слухи об "ультиматумах" Киева по "Азовстали".Ранее один из российских Telegram-каналов сообщил, что киевские власти якобы поставили ультиматум Кремлю по "Азовстали", где заблокированы украинские боевики, при этом утверждалось про угрозы российским военнопленным."Не читайте эти Telegram-каналы", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Москва неоднократно напоминала Киеву о закреплённых международным правом гуманном отношении к военнопленным и ответственности за нарушение этих норм. Российский Следственный комитет установил множество фактов бесчеловечного обращения с российскими пленными и возбудил целый ряд уголовных дел по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. При этом в Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с "Азовстали" в случае, если они сложат оружие.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российский президент назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни солдат и офицеров ВС РФ, и распорядился заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гумкоридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь". В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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россия

украина

азовсталь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины, азовсталь, вооруженные силы рф