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Песков призвал укреплять безопасность районов, прилегающих к Украине - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/peskov-1788093801.html
Песков призвал укреплять безопасность районов, прилегающих к Украине
Песков призвал укреплять безопасность районов, прилегающих к Украине - РИА Новости, 12.05.2022
Песков призвал укреплять безопасность районов, прилегающих к Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в российских районах, прилегающих к территории Украины, необходимо повышать меры безопасности на фоне... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:44
2022-05-12T13:50
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
вячеслав гладков
общество
безопасность
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в российских районах, прилегающих к территории Украины, необходимо повышать меры безопасности на фоне последних новостей об обстрелах."Прежде всего, это все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности этих прилегающих к Украине районов. А все остальные меры, которые необходимо принимать, - это те меры, о которых могут говорить наши военные", - сказал Песков журналистам.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Солохи погиб один человек и трое ранены.
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украина, белгородская область, вячеслав гладков, общество, безопасность
12:44 12.05.2022 (обновлено: 13:50 12.05.2022)
 
Песков призвал укреплять безопасность районов, прилегающих к Украине

Песков призвал повысить меры безопасности на граничащих с Украиной российских территориях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в российских районах, прилегающих к территории Украины, необходимо повышать меры безопасности на фоне последних новостей об обстрелах.
"Прежде всего, это все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности этих прилегающих к Украине районов. А все остальные меры, которые необходимо принимать, - это те меры, о которых могут говорить наши военные", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Солохи погиб один человек и трое ранены.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковОбществоБезопасность
 
 
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