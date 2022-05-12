https://ria.ru/20220512/peskov-1788093801.html

Песков призвал укреплять безопасность районов, прилегающих к Украине

Песков призвал укреплять безопасность районов, прилегающих к Украине - РИА Новости, 12.05.2022

Песков призвал укреплять безопасность районов, прилегающих к Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в российских районах, прилегающих к территории Украины, необходимо повышать меры безопасности на фоне... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:44

2022-05-12T12:44

2022-05-12T13:50

специальная военная операция на украине

украина

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вячеслав гладков

общество

безопасность

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в российских районах, прилегающих к территории Украины, необходимо повышать меры безопасности на фоне последних новостей об обстрелах."Прежде всего, это все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности этих прилегающих к Украине районов. А все остальные меры, которые необходимо принимать, - это те меры, о которых могут говорить наши военные", - сказал Песков журналистам.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Солохи погиб один человек и трое ранены.

https://ria.ru/20220511/vyplaty-1787905793.html

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украина, белгородская область, вячеслав гладков, общество, безопасность