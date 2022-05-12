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Замглавы: перед референдумом в Херсонской области нужна перепись населения - РИА Новости, 12.05.2022
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Замглавы: перед референдумом в Херсонской области нужна перепись населения
Замглавы: перед референдумом в Херсонской области нужна перепись населения - РИА Новости, 12.05.2022
Замглавы: перед референдумом в Херсонской области нужна перепись населения
Перед тем как проводить референдум, в ходе которого жители Херсонской области определят будущий статус своего региона, власти организуют перепись населения,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:12
2022-05-12T22:53
андрей турчак
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
россия
украина
единая россия
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Перед тем как проводить референдум, в ходе которого жители Херсонской области определят будущий статус своего региона, власти организуют перепись населения, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Если проводить референдум или какие-то иные формы плебисцита, то необходимо – первое: перепись населения в данный момент Херсонской области, то, чем мы сейчас намерены заниматься", - сказал Стремоусов в эфире "Россия 1".Ранее в Херсонской области озвучили несколько предложений, каким может быть будущее региона. Речь шла о возможном объединении Херсонской народной республики, были и инициативы о присоединении к РФ.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/referendum-1787912006.html
https://ria.ru/20220512/voda-1788031957.html
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андрей турчак, владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , россия, украина, единая россия
20:12 12.05.2022 (обновлено: 22:53 12.05.2022)
 
Замглавы: перед референдумом в Херсонской области нужна перепись населения

Стремоусов: перед возможным референдумом в Херсонской области нужна перепись населения

© AP Photo / Petr David JosekЧеловек опускает бюллетень в избирательную урну
Человек опускает бюллетень в избирательную урну - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Человек опускает бюллетень в избирательную урну. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Перед тем как проводить референдум, в ходе которого жители Херсонской области определят будущий статус своего региона, власти организуют перепись населения, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Если проводить референдум или какие-то иные формы плебисцита, то необходимо – первое: перепись населения в данный момент Херсонской области, то, чем мы сейчас намерены заниматься", - сказал Стремоусов в эфире "Россия 1".
Херсонская область - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 14:31Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области объяснили отказ от референдума о статусе региона
Ранее в Херсонской области озвучили несколько предложений, каким может быть будущее региона. Речь шла о возможном объединении Херсонской народной республики, были и инициативы о присоединении к РФ.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 06:08Специальная военная операция на Украине
Херсонская область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым
 
Андрей ТурчакВладимир СальдоВладимир ПутинХерсонская областьРоссияУкраинаЕдиная Россия
 
 
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