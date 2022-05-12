https://ria.ru/20220512/pensii-1788044786.html

Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат

Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат - РИА Новости, 12.05.2022

Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат

С 1 июня в России увеличат пенсии для пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года, сообщили в Пенсионном фонде. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:11

2022-05-12T09:11

2022-05-12T09:11

общество

антон котяков

россия

пенсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601713595_0:0:3331:1874_1920x0_80_0_0_bf7a12f29fe9eee09c44fcd8e19c1dcd.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С 1 июня в России увеличат пенсии для пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года, сообщили в Пенсионном фонде.Отмечается, что пенсионер начинает получать новую проиндексированную выплату спустя три месяца после увольнения, но этот период также будет компенсирован.Пенсию увеличат автоматически, без подачи заявления.Правительство России 9 мая представило президенту инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что такие меры позволят замедлить темпы снижения показателей реальных доходов россиян.

https://ria.ru/20220511/vyplaty-1787905793.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, антон котяков, россия, пенсия