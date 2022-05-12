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Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат - РИА Новости, 12.05.2022
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Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат
Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат - РИА Новости, 12.05.2022
Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат
С 1 июня в России увеличат пенсии для пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года, сообщили в Пенсионном фонде. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:11
2022-05-12T09:11
общество
антон котяков
россия
пенсия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С 1 июня в России увеличат пенсии для пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года, сообщили в Пенсионном фонде.Отмечается, что пенсионер начинает получать новую проиндексированную выплату спустя три месяца после увольнения, но этот период также будет компенсирован.Пенсию увеличат автоматически, без подачи заявления.Правительство России 9 мая представило президенту инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что такие меры позволят замедлить темпы снижения показателей реальных доходов россиян.
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общество, антон котяков, россия, пенсия
09:11 12.05.2022
 
Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат

В России с 1 июня прибавят размер выплат уволившимся в феврале 2022 года пенсионерам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С 1 июня в России увеличат пенсии для пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года, сообщили в Пенсионном фонде.
Отмечается, что пенсионер начинает получать новую проиндексированную выплату спустя три месяца после увольнения, но этот период также будет компенсирован.
Пенсию увеличат автоматически, без подачи заявления.
Правительство России 9 мая представило президенту инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что такие меры позволят замедлить темпы снижения показателей реальных доходов россиян.
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ОбществоАнтон КотяковРоссияПенсия
 
 
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