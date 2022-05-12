https://ria.ru/20220512/parizh-1788230935.html
СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой
СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой
Генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки, повреждены стены и окна диппредставительства, пострадавших... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:52
2022-05-12T23:52
2022-05-12T23:52
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки, повреждены стены и окна диппредставительства, пострадавших нет, сообщает портал sondakika.com."Прошлой ночью генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки. В результате нападения повреждены стены и окна здания генконсульства. Пострадавших нет", - пишет портал.Парижская полиция приступила к масштабному расследованию, чтобы определить тип взрывчатого вещества, использованного при нападении, и поимке причастных.Территория генконсульства взята под усиленную охрану.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/turtsiya-1788053053.html
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в мире, турция, париж
СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой
СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой