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СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой - РИА Новости, 12.05.2022
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СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой
СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой
Генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки, повреждены стены и окна диппредставительства, пострадавших... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:52
2022-05-12T23:52
в мире
турция
париж
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки, повреждены стены и окна диппредставительства, пострадавших нет, сообщает портал sondakika.com."Прошлой ночью генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки. В результате нападения повреждены стены и окна здания генконсульства. Пострадавших нет", - пишет портал.Парижская полиция приступила к масштабному расследованию, чтобы определить тип взрывчатого вещества, использованного при нападении, и поимке причастных.Территория генконсульства взята под усиленную охрану.
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в мире, турция, париж
23:52 12.05.2022
 
СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой

СМИ: генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки, повреждены стены и окна диппредставительства, пострадавших нет, сообщает портал sondakika.com.
"Прошлой ночью генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки. В результате нападения повреждены стены и окна здания генконсульства. Пострадавших нет", - пишет портал.
Парижская полиция приступила к масштабному расследованию, чтобы определить тип взрывчатого вещества, использованного при нападении, и поимке причастных.
Территория генконсульства взята под усиленную охрану.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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