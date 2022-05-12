https://ria.ru/20220512/parad-1788178762.html

Парад Победы смотрели в прямом эфире 81,6% телезрителей, сообщил Mediascope

Парад Победы смотрели в прямом эфире 81,6% телезрителей, сообщил Mediascope - РИА Новости, 12.05.2022

Парад Победы смотрели в прямом эфире 81,6% телезрителей, сообщил Mediascope

Большой Парад Победы в прямом эфире на телеканалах смотрели 81,6% телезрителей в крупных российских городах, сообщили РИА Новости в Mediascope. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:35

2022-05-12T17:35

2022-05-12T17:35

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Большой Парад Победы в прямом эфире на телеканалах смотрели 81,6% телезрителей в крупных российских городах, сообщили РИА Новости в Mediascope.По данным исследования, суммарная доля аудитории телетрансляции по основным федеральным каналам в городах России с населением больше 100 тысяч человек составила 81,6%. Рейтинг программы - 22,4%, охват - 28,4%. Больше всего зрителей смотрели Парад Победы на Первом канале: рейтинг - 10,8%, доля аудитории - 39,4%, охват - 13,6%.Отмечается, что второе место по рейтингу просмотров занял канал "Россия 1": рейтинг - 7,0%, доля аудитории - 25,4%, охват - 9,2%.Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту, выраженное в процентах от населения. Целевая аудитория: 4+, регион: Россия (города 100+).

https://ria.ru/20220509/yavlenie-1787692917.html

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общество, технологии, россия