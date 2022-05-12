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Парад Победы смотрели в прямом эфире 81,6% телезрителей, сообщил Mediascope - РИА Новости, 12.05.2022
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Парад Победы смотрели в прямом эфире 81,6% телезрителей, сообщил Mediascope
Парад Победы смотрели в прямом эфире 81,6% телезрителей, сообщил Mediascope - РИА Новости, 12.05.2022
Парад Победы смотрели в прямом эфире 81,6% телезрителей, сообщил Mediascope
Большой Парад Победы в прямом эфире на телеканалах смотрели 81,6% телезрителей в крупных российских городах, сообщили РИА Новости в Mediascope. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:35
2022-05-12T17:35
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Большой Парад Победы в прямом эфире на телеканалах смотрели 81,6% телезрителей в крупных российских городах, сообщили РИА Новости в Mediascope.По данным исследования, суммарная доля аудитории телетрансляции по основным федеральным каналам в городах России с населением больше 100 тысяч человек составила 81,6%. Рейтинг программы - 22,4%, охват - 28,4%. Больше всего зрителей смотрели Парад Победы на Первом канале: рейтинг - 10,8%, доля аудитории - 39,4%, охват - 13,6%.Отмечается, что второе место по рейтингу просмотров занял канал "Россия 1": рейтинг - 7,0%, доля аудитории - 25,4%, охват - 9,2%.Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту, выраженное в процентах от населения. Целевая аудитория: 4+, регион: Россия (города 100+).
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общество, технологии, россия
17:35 12.05.2022
 
Парад Победы смотрели в прямом эфире 81,6% телезрителей, сообщил Mediascope

Mediascope: Парад Победы смотрели в прямом эфире 81,6% телезрителей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Большой Парад Победы в прямом эфире на телеканалах смотрели 81,6% телезрителей в крупных российских городах, сообщили РИА Новости в Mediascope.
По данным исследования, суммарная доля аудитории телетрансляции по основным федеральным каналам в городах России с населением больше 100 тысяч человек составила 81,6%. Рейтинг программы - 22,4%, охват - 28,4%. Больше всего зрителей смотрели Парад Победы на Первом канале: рейтинг - 10,8%, доля аудитории - 39,4%, охват - 13,6%.
Солнечное гало во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Пскове - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 20:32
В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы
Отмечается, что второе место по рейтингу просмотров занял канал "Россия 1": рейтинг - 7,0%, доля аудитории - 25,4%, охват - 9,2%.
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту, выраженное в процентах от населения. Целевая аудитория: 4+, регион: Россия (города 100+).
 
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