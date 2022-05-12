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Памятник Минину и Пожарскому откроют ко Дню народного единства

Памятник Минину и Пожарскому откроют ко Дню народного единства - РИА Новости, 12.05.2022

Памятник Минину и Пожарскому откроют ко Дню народного единства

Памятник Минину и Пожарскому планируется открыть после реставрации ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба Минкультуры. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:33

2022-05-12T16:33

2022-05-12T16:33

культура

новости культуры

ольга любимова

алексей левыкин

россия

4 ноября - день народного единства

праздник

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Памятник Минину и Пожарскому планируется открыть после реставрации ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба Минкультуры."На август намечено возвращение на постамент, затем последует благоустройство территории вокруг него. А открыт памятник будет, как мы ожидаем, 4 ноября. Образы Минина и Пожарского для многих являются олицетворением единства нашей страны, поэтому открытие монумента к этой дате вызывает особые чувства", — говорит министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, сейчас "ведутся работы по реставрации скульптурной композиции, двух барельефов и постамента, а также по воссозданию утраченных элементов памятника".Ранее глава Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин рассказывал, что реставрацию монумента планируется завершить к осени.Соответствующие работы начались в январе 2022 года. Памятник был поднят с постамента и перенесен на реставрационно-монтажный стол. Проектное решение и технология реставрации были ранее одобрены Научно-методическим советом при Минкультуры России. Стоимость работ составляет 55 миллионов рублей.

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Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, алексей левыкин, россия, 4 ноября - день народного единства, праздник