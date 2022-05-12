13:57 12.05.2022 (обновлено: 14:25 12.05.2022)
В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла
Комитеты Госдумы работают над предложением по частичному запрету пальмового масла
Пальмовое масло. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы работают над предложением по запрету пальмового масла в ряде продуктов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"О пальмовом масле… Сегодня профильные комитеты Государственной Думы вырабатывают предложения по запрету его использования в ряде пищевых продуктов", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что в 2019 году вместе с коллегами по Государственной думе была инициирована отмена льгот по пальмовому маслу. Были приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, после чего НДС в отношении масла стал в два раза выше — 20%, отметил Володин. "Но изменения не коснулись фракций пальмового масла, так как это регулировалось подзаконными актами правительства. Они оставались с пониженной ставкой", - добавил спикер Госдумы.
Депутаты обратились в правительство РФ, и благодаря поддержке премьера Михаила Мишустина сегодня было принято решение по отмене льготной ставки НДС для фракций пальмового масла, а также повышения ее до 20%, напомнил Володин.
Он отметил, что в Думу поступает много обращений граждан с просьбой минимизировать использование пальмового масла в пищевых продуктах, и принятые решения позволяют говорить об отмене всех льгот в отношении пальмового масла.
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