https://ria.ru/20220512/palma-1788112727.html

В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла

В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла - РИА Новости, 12.05.2022

В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла

Профильные комитеты Госдумы работают над предложением по запрету пальмового масла в ряде продуктов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:57

2022-05-12T13:57

2022-05-12T14:25

госдума рф

экономика

здоровье - общество

вячеслав володин

пальмовое масло

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы работают над предложением по запрету пальмового масла в ряде продуктов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."О пальмовом масле… Сегодня профильные комитеты Государственной Думы вырабатывают предложения по запрету его использования в ряде пищевых продуктов", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в 2019 году вместе с коллегами по Государственной думе была инициирована отмена льгот по пальмовому маслу. Были приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, после чего НДС в отношении масла стал в два раза выше — 20%, отметил Володин. "Но изменения не коснулись фракций пальмового масла, так как это регулировалось подзаконными актами правительства. Они оставались с пониженной ставкой", - добавил спикер Госдумы.Депутаты обратились в правительство РФ, и благодаря поддержке премьера Михаила Мишустина сегодня было принято решение по отмене льготной ставки НДС для фракций пальмового масла, а также повышения ее до 20%, напомнил Володин.Он отметил, что в Думу поступает много обращений граждан с просьбой минимизировать использование пальмового масла в пищевых продуктах, и принятые решения позволяют говорить об отмене всех льгот в отношении пальмового масла.

https://ria.ru/20211121/syr-1760010244.html

https://ria.ru/20211001/eda-1752591990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, экономика, здоровье - общество, вячеслав володин, пальмовое масло