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В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла - РИА Новости, 12.05.2022
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В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла
В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла - РИА Новости, 12.05.2022
В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла
Профильные комитеты Госдумы работают над предложением по запрету пальмового масла в ряде продуктов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:57
2022-05-12T14:25
госдума рф
экономика
здоровье - общество
вячеслав володин
пальмовое масло
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы работают над предложением по запрету пальмового масла в ряде продуктов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."О пальмовом масле… Сегодня профильные комитеты Государственной Думы вырабатывают предложения по запрету его использования в ряде пищевых продуктов", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в 2019 году вместе с коллегами по Государственной думе была инициирована отмена льгот по пальмовому маслу. Были приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, после чего НДС в отношении масла стал в два раза выше — 20%, отметил Володин. "Но изменения не коснулись фракций пальмового масла, так как это регулировалось подзаконными актами правительства. Они оставались с пониженной ставкой", - добавил спикер Госдумы.Депутаты обратились в правительство РФ, и благодаря поддержке премьера Михаила Мишустина сегодня было принято решение по отмене льготной ставки НДС для фракций пальмового масла, а также повышения ее до 20%, напомнил Володин.Он отметил, что в Думу поступает много обращений граждан с просьбой минимизировать использование пальмового масла в пищевых продуктах, и принятые решения позволяют говорить об отмене всех льгот в отношении пальмового масла.
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госдума рф, экономика, здоровье - общество, вячеслав володин, пальмовое масло
13:57 12.05.2022 (обновлено: 14:25 12.05.2022)
 
В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла

Комитеты Госдумы работают над предложением по частичному запрету пальмового масла

© Depositphotos / tristantan71Пальмовое масло
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Depositphotos / tristantan71
Пальмовое масло. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы работают над предложением по запрету пальмового масла в ряде продуктов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"О пальмовом масле… Сегодня профильные комитеты Государственной Думы вырабатывают предложения по запрету его использования в ряде пищевых продуктов", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что в 2019 году вместе с коллегами по Государственной думе была инициирована отмена льгот по пальмовому маслу. Были приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, после чего НДС в отношении масла стал в два раза выше — 20%, отметил Володин. "Но изменения не коснулись фракций пальмового масла, так как это регулировалось подзаконными актами правительства. Они оставались с пониженной ставкой", - добавил спикер Госдумы.
Депутаты обратились в правительство РФ, и благодаря поддержке премьера Михаила Мишустина сегодня было принято решение по отмене льготной ставки НДС для фракций пальмового масла, а также повышения ее до 20%, напомнил Володин.
Он отметил, что в Думу поступает много обращений граждан с просьбой минимизировать использование пальмового масла в пищевых продуктах, и принятые решения позволяют говорить об отмене всех льгот в отношении пальмового масла.
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Госдума РФЭкономикаЗдоровье - ОбществоВячеслав Володинпальмовое масло
 
 
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