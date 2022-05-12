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Назван продукт с сахаром, который не подходит для завтрака - РИА Новости, 12.05.2022
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Назван продукт с сахаром, который не подходит для завтрака
Назван продукт с сахаром, который не подходит для завтрака - РИА Новости, 12.05.2022
Назван продукт с сахаром, который не подходит для завтрака
Употребление фруктовых йогуртов на завтрак может способствовать набору лишнего веса и повышать риск появления диабета, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T02:15
2022-05-12T02:15
общество
россия
екатерина матыскина
диета
еда
питание
здоровье
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Употребление фруктовых йогуртов на завтрак может способствовать набору лишнего веса и повышать риск появления диабета, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина.Многие предпочитают есть йогурты по утрам и надеются, что эта привычка принесет пользу их здоровью, однако эффект может оказаться противоположным, отметила она. Если в подобных продуктах есть фрукты или злаки, значит, есть и сахар, считает диетолог.После такого завтрака человек, не дождавшись обеда, будет устраивать себе перекусы, а это, в свою очередь, может способствовать набору лишнего веса, добавила она. Но гораздо опаснее, что резкие подъемы и спады уровня сахара в крови могут привести к такому явлению, как "инсулиновые качели", продолжила диетолог."Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается. Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть. Таким образом мы провоцируем "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина", — объяснила Матыскина.По ее словам, такие колебания уровня инсулина в организме создают риск развития сахарного диабета.Йогурт — далеко не лучший вариант завтрака, резюмировала диетолог."В это время суток нужно насытить наш организм энергией, чтобы ее хватило как минимум до обеда", — уверена Матыскина.
https://rsport.ria.ru/20220508/myasnikov-1787537421.html
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общество, россия, екатерина матыскина, диета, еда, питание, здоровье
02:15 12.05.2022
 
Назван продукт с сахаром, который не подходит для завтрака

Нутрициолог Матыскина: фруктовые йогурты на завтрак способствуют набору лишнего веса

© Pixabay / ponce_photographyЙогурт
Йогурт - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Pixabay / ponce_photography
Йогурт. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Употребление фруктовых йогуртов на завтрак может способствовать набору лишнего веса и повышать риск появления диабета, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина.
Многие предпочитают есть йогурты по утрам и надеются, что эта привычка принесет пользу их здоровью, однако эффект может оказаться противоположным, отметила она. Если в подобных продуктах есть фрукты или злаки, значит, есть и сахар, считает диетолог.
"Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад", — сказала Матыскина.
После такого завтрака человек, не дождавшись обеда, будет устраивать себе перекусы, а это, в свою очередь, может способствовать набору лишнего веса, добавила она. Но гораздо опаснее, что резкие подъемы и спады уровня сахара в крови могут привести к такому явлению, как "инсулиновые качели", продолжила диетолог.
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"Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается. Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть. Таким образом мы провоцируем "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина", — объяснила Матыскина.
По ее словам, такие колебания уровня инсулина в организме создают риск развития сахарного диабета.
Йогурт — далеко не лучший вариант завтрака, резюмировала диетолог.
"В это время суток нужно насытить наш организм энергией, чтобы ее хватило как минимум до обеда", — уверена Матыскина.
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