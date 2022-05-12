https://ria.ru/20220512/ovoschi-1788058372.html

В ставропольских теплицах с начала года выращено более 36 тысяч тонн овощей

В ставропольских теплицах с начала года выращено более 36 тысяч тонн овощей - РИА Новости, 12.05.2022

В ставропольских теплицах с начала года выращено более 36 тысяч тонн овощей

Аграрии Ставропольского края с начала года вырастили 36,4 тысячи тонн тепличных овощей - на 26 % больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:28

2022-05-12T10:28

2022-05-12T10:28

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Аграрии Ставропольского края с начала года вырастили 36,4 тысячи тонн тепличных овощей - на 26 % больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.В частности, собрано 7,9 тысячи тонн огурцов и 28,4 тысячи тонн томатов.Помимо огурцов и томатов, в тепличных комплексах региона выращивают салатные культуры, такие как руккола, мизуна, шпинат, корн, мангольд, татцой и дуболистный салат. В этом году прочей зелёной продукции произведено 135 тонн, что на 7% выше уровня прошлого года. Салаты, произведённые на Ставрополье, представлены в крупных торговых сетях.Как отметили в ведомстве, площади и мощности тепличных комплексов в крае ежегодно увеличиваются, в том числе за счет мер государственной поддержки, среди которых - краевая программа "Развитие сельского хозяйства".

https://ria.ru/20211206/eksport-1762405007.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60