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В ставропольских теплицах с начала года выращено более 36 тысяч тонн овощей - РИА Новости, 12.05.2022
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Ставропольский край
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В ставропольских теплицах с начала года выращено более 36 тысяч тонн овощей
В ставропольских теплицах с начала года выращено более 36 тысяч тонн овощей - РИА Новости, 12.05.2022
В ставропольских теплицах с начала года выращено более 36 тысяч тонн овощей
Аграрии Ставропольского края с начала года вырастили 36,4 тысячи тонн тепличных овощей - на 26 % больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:28
2022-05-12T10:28
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Аграрии Ставропольского края с начала года вырастили 36,4 тысячи тонн тепличных овощей - на 26 % больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.В частности, собрано 7,9 тысячи тонн огурцов и 28,4 тысячи тонн томатов.Помимо огурцов и томатов, в тепличных комплексах региона выращивают салатные культуры, такие как руккола, мизуна, шпинат, корн, мангольд, татцой и дуболистный салат. В этом году прочей зелёной продукции произведено 135 тонн, что на 7% выше уровня прошлого года. Салаты, произведённые на Ставрополье, представлены в крупных торговых сетях.Как отметили в ведомстве, площади и мощности тепличных комплексов в крае ежегодно увеличиваются, в том числе за счет мер государственной поддержки, среди которых - краевая программа "Развитие сельского хозяйства".
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10:28 12.05.2022
 

В ставропольских теплицах с начала года выращено более 36 тысяч тонн овощей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыращивание огурцов в тепличном комплексе
Выращивание огурцов в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Выращивание огурцов в тепличном комплексе
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СТАВРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Аграрии Ставропольского края с начала года вырастили 36,4 тысячи тонн тепличных овощей - на 26 % больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.
В частности, собрано 7,9 тысячи тонн огурцов и 28,4 тысячи тонн томатов.
Уборка зерновых в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 15:43Ставропольский край
Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев вырос на 20%
Помимо огурцов и томатов, в тепличных комплексах региона выращивают салатные культуры, такие как руккола, мизуна, шпинат, корн, мангольд, татцой и дуболистный салат. В этом году прочей зелёной продукции произведено 135 тонн, что на 7% выше уровня прошлого года. Салаты, произведённые на Ставрополье, представлены в крупных торговых сетях.
Как отметили в ведомстве, площади и мощности тепличных комплексов в крае ежегодно увеличиваются, в том числе за счет мер государственной поддержки, среди которых - краевая программа "Развитие сельского хозяйства".
"Овощеводы Ставрополья ежегодно получают государственную поддержку в виде субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ. В текущем году аграриям в полном объёме доведены средства несвязанной поддержки в области овощеводства в сумме 93,8 миллиона рублей, – приводятся в сообщении слова первого заместителя министра сельского хозяйства края Елены Тамбовцевой.
 
Ставропольский край
 
 
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