https://ria.ru/20220512/otoplenie-1788033630.html

Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, рассказал заммэра

Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, рассказал заммэра - РИА Новости, 12.05.2022

Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, рассказал заммэра

Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, завершение отопительного сезона займет три дня, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T06:37

2022-05-12T06:37

2022-05-12T06:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

россия

петр бирюков

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754160826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21a81ec2599bb3962bf7b37bdb86d3d8.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, завершение отопительного сезона займет три дня, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов."Отключение отопления производится в течение трех дней, поэтапно, в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения", — пояснил заместитель мэра.Он подчеркнул, что после завершения отопительного сезона в Москве в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

https://realty.ria.ru/20220506/mosvodokanal-1787162586.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, петр бирюков, жкх