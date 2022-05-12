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Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, рассказал заммэра - РИА Новости, 12.05.2022
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Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, рассказал заммэра
Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, рассказал заммэра - РИА Новости, 12.05.2022
Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, рассказал заммэра
Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, завершение отопительного сезона займет три дня, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T06:37
2022-05-12T06:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
россия
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, завершение отопительного сезона займет три дня, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов."Отключение отопления производится в течение трех дней, поэтапно, в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения", — пояснил заместитель мэра.Он подчеркнул, что после завершения отопительного сезона в Москве в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
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общество, москва, россия, петр бирюков, жкх
06:37 12.05.2022
 
Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, рассказал заммэра

Заммэра Москвы Бирюков: отключать отопление в столице начнут 14 мая

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая РИА Новости. Отключать отопление в Москве начнут 14 мая, завершение отопительного сезона займет три дня, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы", — отметил Петр Бирюков.

По его словам, предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов.
"Отключение отопления производится в течение трех дней, поэтапно, в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения", — пояснил заместитель мэра.
Он подчеркнул, что после завершения отопительного сезона в Москве в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
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