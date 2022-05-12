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США хотят разрушить ось Россия — Китай, заявил госсекретарь СБ Белоруссии - РИА Новости, 12.05.2022
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США хотят разрушить ось Россия — Китай, заявил госсекретарь СБ Белоруссии
США хотят разрушить ось Россия — Китай, заявил госсекретарь СБ Белоруссии - РИА Новости, 12.05.2022
США хотят разрушить ось Россия — Китай, заявил госсекретарь СБ Белоруссии
США стремятся сохранить доминирование путем разрушения образующейся оси Россия — Китай, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T03:16
2022-05-12T03:25
в мире
сша
россия
великобритания
евросоюз
белоруссия
китай
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. США стремятся сохранить доминирование путем разрушения образующейся оси Россия — Китай, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, в интервью журналу "Национальная оборона".По словам главы белорусского совбеза, этим обосновывается и выход Великобритании из ЕС, и образование нового военного альянса AUКUS (Австралия, Британия, США), и некоторые другие экономические, политические и военные трансформации, цель которых — не допустить появления альтернативных американскому вариантов будущего мироустройства.Он также указал на снижение роли ООН и ОБСЕ как организаций, обладающих механизмами реагирования на новые вызовы и угрозы — эти возможности, по словам Вольфовича, утрачиваются. Между тем, на первый план выходят неформальные и региональные объединения (G20, ШОС, ОДКБ и другие), в которых все еще можно услышать мнения стран — региональных лидеров, "выступающих за "силу права", а не за доминирование "права силы"", подчеркнул собеседник издания.
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в мире, сша, россия, великобритания, евросоюз, белоруссия, китай, москва, александр вольфович
03:16 12.05.2022 (обновлено: 03:25 12.05.2022)
 
США хотят разрушить ось Россия — Китай, заявил госсекретарь СБ Белоруссии

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: США пытаются разрушить образующуюся ось Россия–Китай

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. США стремятся сохранить доминирование путем разрушения образующейся оси Россия — Китай, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, в интервью журналу "Национальная оборона".
"Современная международная обстановка характеризуется устойчивой тенденцией к формированию нового миропорядка и сопровождается крайне напряженным характером взаимоотношений между основными центрами силы. США стремятся сохранить доминирование путем разрушения образующейся оси Россия — Китай и недопущения диалога России со здоровыми силами в Евросоюзе, которые не приемлют диктата Белого дома", — сказал Вольфович.
По словам главы белорусского совбеза, этим обосновывается и выход Великобритании из ЕС, и образование нового военного альянса AUКUS (Австралия, Британия, США), и некоторые другие экономические, политические и военные трансформации, цель которых — не допустить появления альтернативных американскому вариантов будущего мироустройства.
Он также указал на снижение роли ООН и ОБСЕ как организаций, обладающих механизмами реагирования на новые вызовы и угрозы — эти возможности, по словам Вольфовича, утрачиваются. Между тем, на первый план выходят неформальные и региональные объединения (G20, ШОС, ОДКБ и другие), в которых все еще можно услышать мнения стран — региональных лидеров, "выступающих за "силу права", а не за доминирование "права силы"", подчеркнул собеседник издания.
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