https://ria.ru/20220512/os-1788027550.html

США хотят разрушить ось Россия — Китай, заявил госсекретарь СБ Белоруссии

США хотят разрушить ось Россия — Китай, заявил госсекретарь СБ Белоруссии - РИА Новости, 12.05.2022

США хотят разрушить ось Россия — Китай, заявил госсекретарь СБ Белоруссии

США стремятся сохранить доминирование путем разрушения образующейся оси Россия — Китай, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T03:16

2022-05-12T03:16

2022-05-12T03:25

в мире

сша

россия

великобритания

евросоюз

белоруссия

китай

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. США стремятся сохранить доминирование путем разрушения образующейся оси Россия — Китай, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, в интервью журналу "Национальная оборона".По словам главы белорусского совбеза, этим обосновывается и выход Великобритании из ЕС, и образование нового военного альянса AUКUS (Австралия, Британия, США), и некоторые другие экономические, политические и военные трансформации, цель которых — не допустить появления альтернативных американскому вариантов будущего мироустройства.Он также указал на снижение роли ООН и ОБСЕ как организаций, обладающих механизмами реагирования на новые вызовы и угрозы — эти возможности, по словам Вольфовича, утрачиваются. Между тем, на первый план выходят неформальные и региональные объединения (G20, ШОС, ОДКБ и другие), в которых все еще можно услышать мнения стран — региональных лидеров, "выступающих за "силу права", а не за доминирование "права силы"", подчеркнул собеседник издания.

https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html

сша

россия

великобритания

белоруссия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, великобритания, евросоюз, белоруссия, китай, москва, александр вольфович