https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788067485.html
Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину
Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину - РИА Новости, 12.05.2022
Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт не будет поставлять оружие на Украину и не позволит осуществлять поставки вооружения через территорию... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:06
2022-05-12T11:06
2022-05-12T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
нато
венгрия
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт не будет поставлять оружие на Украину и не позволит осуществлять поставки вооружения через территорию страны."Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница была перевалочным пунктом для доставки оружия... Мы не отправим и не позволим перевозить оружие через Венгрию", - заявил Сийярто в интервью испанской газете Pais.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220506/estoniya-1787223528.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_1ea21dbd8fbc7426357263e2c2850827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина, россия, нато, венгрия, петер сийярто
Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину