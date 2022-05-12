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Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788067485.html
Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину
Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину - РИА Новости, 12.05.2022
Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт не будет поставлять оружие на Украину и не позволит осуществлять поставки вооружения через территорию... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:06
2022-05-12T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
нато
венгрия
петер сийярто
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт не будет поставлять оружие на Украину и не позволит осуществлять поставки вооружения через территорию страны."Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница была перевалочным пунктом для доставки оружия... Мы не отправим и не позволим перевозить оружие через Венгрию", - заявил Сийярто в интервью испанской газете Pais.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, нато, венгрия, петер сийярто
11:06 12.05.2022
 
Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт не будет поставлять оружие на Украину и не позволит осуществлять поставки вооружения через территорию страны.
"Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница была перевалочным пунктом для доставки оружия... Мы не отправим и не позволим перевозить оружие через Венгрию", - заявил Сийярто в интервью испанской газете Pais.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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6 мая, 15:15Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияНАТОВенгрияПетер Сийярто
 
 
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