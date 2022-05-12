https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788067485.html

Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину

Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину - РИА Новости, 12.05.2022

Глава МИД Венгрии заявил, что страна не допустит транзита оружия на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт не будет поставлять оружие на Украину и не позволит осуществлять поставки вооружения через территорию... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:06

2022-05-12T11:06

2022-05-12T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

украина

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нато

венгрия

петер сийярто

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт не будет поставлять оружие на Украину и не позволит осуществлять поставки вооружения через территорию страны."Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница была перевалочным пунктом для доставки оружия... Мы не отправим и не позволим перевозить оружие через Венгрию", - заявил Сийярто в интервью испанской газете Pais.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220506/estoniya-1787223528.html

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россия

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Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, украина, россия, нато, венгрия, петер сийярто