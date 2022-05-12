https://ria.ru/20220512/oon-1788204960.html

Россия представит в СБ ООН новые факты о биолабораториях США на Украине

Россия представит в СБ ООН новые факты о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 12.05.2022

Россия представит в СБ ООН новые факты о биолабораториях США на Украине

Россия планирует на заседании СБ ООН в пятницу представить новые свидетельства о военно-биологической деятельности США на Украине, написал в своем... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:42

2022-05-12T19:42

2022-05-12T20:05

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ООН, 12 мая – РИА Новости. Россия планирует на заседании СБ ООН в пятницу представить новые свидетельства о военно-биологической деятельности США на Украине, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы потребовали проведения открытого заседания Совета безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства о военно-биологических программах, проводимых в биолабораториях США на Украине. Заседание назначено на 10.00 (17.00 мск) 13 мая", - указал Полянский.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, украина, оон, россия