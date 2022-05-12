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Россия представит в СБ ООН новые факты о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 12.05.2022
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Россия представит в СБ ООН новые факты о биолабораториях США на Украине
Россия представит в СБ ООН новые факты о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 12.05.2022
Россия представит в СБ ООН новые факты о биолабораториях США на Украине
Россия планирует на заседании СБ ООН в пятницу представить новые свидетельства о военно-биологической деятельности США на Украине, написал в своем... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:42
2022-05-12T20:05
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ООН, 12 мая – РИА Новости. Россия планирует на заседании СБ ООН в пятницу представить новые свидетельства о военно-биологической деятельности США на Украине, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы потребовали проведения открытого заседания Совета безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства о военно-биологических программах, проводимых в биолабораториях США на Украине. Заседание назначено на 10.00 (17.00 мск) 13 мая", - указал Полянский.
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в мире, сша, украина, оон, россия
19:42 12.05.2022 (обновлено: 20:05 12.05.2022)
 
Россия представит в СБ ООН новые факты о биолабораториях США на Украине

Полянский: Москва запросила на 13 мая заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 мая – РИА Новости. Россия планирует на заседании СБ ООН в пятницу представить новые свидетельства о военно-биологической деятельности США на Украине, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы потребовали проведения открытого заседания Совета безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства о военно-биологических программах, проводимых в биолабораториях США на Украине. Заседание назначено на 10.00 (17.00 мск) 13 мая", - указал Полянский.
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Fort Detrick в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань
 
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